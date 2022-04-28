【全城抗疫】SmarTone推出貼心上網支援計劃 助基層家庭疫情間停課不停學

SmarTone全力支援基層家庭在疫情期間安心上網課，於早前停課期間推出SmarTone Home 5G寬頻「網課貼心支援計劃」，與聯校資訊科技學會（JSIT）攜手為本港基層家庭解決上網問題。獲發政府上網費津貼的本港中小學生，可以1,600元享用全年無限5G數據，以及免費租用5G Wi-Fi 6路由器1年。透過政府的資助計劃，全費資助1年安心上網課，緩解疫情下的燃眉之急，讓學生停課不停學。

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SmarTone Home 5G寬頻「網課貼心支援計劃」登記方法簡單，任何獲發政府上網費津貼的本港中小學生均可申請。申請時只需遞交指定的有效證明文件，即可以1,600元享用無限5G 數據，並免費租用Wi-Fi 6 5G路由器，一共節省780元路由器租借費，讓學生充分利用上網費津貼，毋須額外支付其他費用便可全年安心上網學習。

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責任編輯：嚴浩文