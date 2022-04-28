  • 27°C
香港時間 : 2022428日 (四) 22:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全城抗疫】SmarTone推出貼心上網支援計劃 助基層家庭疫情間停課不停學

理財智慧 18:18 2022/04/28

分享：

分享：

SmarTone全力支援基層家庭在疫情期間安心上網課，於早前停課期間推出SmarTone Home 5G寬頻「網課貼心支援計劃」，與聯校資訊科技學會（JSIT）攜手為本港基層家庭解決上網問題。獲發政府上網費津貼的本港中小學生，可以1,600元享用全年無限5G數據，以及免費租用5G Wi-Fi 6路由器1年。透過政府的資助計劃，全費資助1年安心上網課，緩解疫情下的燃眉之急，讓學生停課不停學。

【溫股知新】內地傾力救市   做好資產配置

SmarTone Home 5G寬頻「網課貼心支援計劃」登記方法簡單，任何獲發政府上網費津貼的本港中小學生均可申請。申請時只需遞交指定的有效證明文件，即可以1,600元享用無限5G 數據，並免費租用Wi-Fi 6 5G路由器，一共節省780元路由器租借費，讓學生充分利用上網費津貼，毋須額外支付其他費用便可全年安心上網學習。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

優惠詳情可瀏覽此網站

【青姐話】有殺錯冇放過   買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
Wi－Fi 寬頻 5G 路由器 疫情 數碼通（00315） SmarTone

上一篇文章

【物流危機】中國持續實施封城導致訂單積壓 專家警告重啟後將發生「物流海嘯」呼籲全球做好準備

下一篇文章

【孫子市法】日圓再瀉創新低 港股彈後再探底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
【職場熱話】打工仔轉新工數月 月入50k人事關係好 卻得到夢寐以求公司取錄 人工低1萬仍感心動
【職場熱話】打工仔轉新工數月 月入50k人事關係好 卻得到夢寐以求公司取錄 人工低1萬仍感心動
【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【二手蝕讓】白石角半新樓再錄貶值　雲滙業主4年蝕逾42萬
【二手蝕讓】白石角半新樓再錄貶值　雲滙業主4年蝕逾42萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款