【游艇商】法拉帝上市未滿月　宣派上財年末期息每股約0.16港元　首季多賺1倍至1.1億港元

▲ 【游艇商】法拉帝上市不足一個月 宣派上財年末期息每股約0.16港元

雖然游艇商法拉帝 （09638） 上市一個月左右，但法拉帝發公告指，董事會周四（28日）建議派發2021年末期股息，每股0.0198歐元（約0.16港元），

法拉帝周四收報25.00元，升1.01%，現價息率只有0.64厘。

法拉帝首季新訂單3.94億歐元（約32.49億港元），按年增加97.2%；收益2.56億歐元（約2,113億港元），按年增37.9%；純利1,310萬歐元（約1.08億港元），按年增加1.04倍；經調整EBITDA約3,160萬歐元（約2.61億港元），按年增78.4%。

去年收入增45.3%至9.27億歐元

法拉帝稱派發末期股息建議須於5月25日舉行的股東週年大會上批准，方可作實，並將於6月30日或之前派付予股東。

法拉帝同時在公告確認，去年業績與招股章程所載一致。法拉帝去年收入9.27億歐元（約76.4億港元），按年增45.3%；溢利3754.5萬歐元（約3.1億港元），按年增70.6%。

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