【金管局資助】金管局推「銀行業畢業生培訓計劃」　名額逾120個、5月3日起接受申請

▲ 金管局推「銀行業畢業生培訓計劃」，名額逾120個。

金管局宣布與銀行業聯合推出全新的「銀行業畢業生培訓計劃」，計劃旨在為銀行業的快速增長領域培育更多生力軍，擴大人才庫。

金管局指，為配合銀行業在未來數年的業務發展及擴張計劃，與業界商討後決定推出「銀行業畢業生培訓計劃」，作為「銀行業人才起動計劃」的延續，務求更有系統和針對性地為銀行界吸引和培育新血，以支持銀行業的可持續發展。

新計劃為近年畢業的大學生重點提供金融科技、綠色和可持續金融，以及大灣區業務的工作機會，名額逾120個。

計劃的詳情如下：

合資格參加者：2021年或2022年畢業於香港或境外的大學，並取得學士學位或以上學歷的香港居民均可參加計劃。

工作機會：約30家參與銀行將提供逾120個與金融科技、綠色和可持續金融，以及大灣區業務發展相關的入門級職位，供畢業培訓生作長遠專業發展。僱用期一般由2022年9月1日開始。

專業培訓：畢業培訓生除了可參與銀行的內部培訓外，亦可獲銀行資助考取相關的專業資格（例如銀行專業資歷架構下的金融科技專業資格）。此外，畢業培訓生在入職首年可免費參加由香港銀行學會提供的B.E.S.T.證書課程1，和金管局所舉辦的專題培訓講座，相關費用由金管局全額資助。

薪金：畢業培訓生的薪金由參與銀行根據市場條件自行釐定。參與銀行首年（即至 2023 年 8 月 31 日為止）可就每位畢業培訓生從金管局獲取月薪一半的資助，最高6,000 港元。

申請辦法：有興趣的申請人可透過香港銀行學會網頁知悉所有參與銀行在本計劃下提供的工作機會。有關職位將於2022年5月3日起開始接受申請。

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