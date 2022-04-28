  • 28°C
香港時間 : 2022428日 (四) 20:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀行資訊】中銀香港推限量「中銀 Private Card」 提供專屬信用卡及一系列禮遇禮遇

理財智慧 20:15 2022/04/28

分享：

分享：

中國銀行（香港）推出全新「中銀Private Card」，為本行最高端的 私人銀行及「私人財富」客戶提供一系列度身訂造的尊貴禮遇及活動，讓客戶享有全方位的貼心服務及不凡體驗。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

中銀信用卡（國際）有限公司副總經理林敏儀表示，香港私人財富管理行業正穩健增長，私人銀行及「私人財富」的服務一向是銀行的重點業務之一。截至 2021年底，中銀香港「私人財富」客戶數目按年錄得超過50%增幅，客戶基礎進一步擴大。高資產淨值客群對高級美饌、時尚衣物及珠寶首飾等需求較大，相關消費佔其全年整體簽賬約40%。為配合此高端客戶群的時尚生活品味，中銀香港特意限量推出全新「中銀 Private Card」，以米芝蓮食府禮遇為主打，並提供珠寶及名車鑑賞等專屬活動，為客戶帶來獨樹一幟的非凡體驗。

「中銀 Private Card」客戶可於國金軒、天龍軒及文華廳等多家米芝蓮食府享高達買一送一優惠。與此同時，客戶更享有升級禮遇，不論身處本地還是海外，於餐廳品嚐或享用外賣美食，餐飲簽賬全年可享10倍積分獎賞，相等於4%現金回贈。由今年5月起，客戶更可率先享有中銀 Private Card x AMORE PACIFIC 獨家半島酒店下午茶體驗優先預訂及買一送一優惠。此外，客戶亦有機會獲邀參與珠寶、名車、美食品鑑等專屬活動，享用由 Ten Lifestyle Group 提供的 24 小時禮賓服務及尊尚私人會所服務，以及獲全球個人意外免費保障及指定保險産品投保/續保積分獎賞等，盡顯客戶的尊貴身份與地位。

 

【物流危機】中國持續實施封城導致訂單積壓 專家警告重啟後將發生「物流海嘯」呼籲全球做好準備【下一頁

【母親節】東薈城名店倉舉行「狂歡購物祭」 部分產品更低至1折 八達通消費獎賞額外賺350元【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
中銀香港（02388） 銀行 酒店 服務 珠寶 美食 財務自由 財富及資產管理 私人銀行 現金回贈

上一篇文章

【消費資訊】SHOPLINE發表《2022 香港開店白皮書》本港註冊開店商戶數較疫前增1.25倍

下一篇文章

【母親節】東薈城名店倉舉行「狂歡購物祭」 部分產品更低至1折 八達通消費獎賞額外賺350元

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【MIRROR演唱會】 MIRROR官方Fan Club正式成立 會員可優先訂MIRROR演唱會飛
【二手蝕讓】白石角半新樓再錄貶值　雲滙業主4年蝕逾42萬
【二手蝕讓】白石角半新樓再錄貶值　雲滙業主4年蝕逾42萬
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【職場熱話】打工仔轉新工數月 月入50k人事關係好 卻得到夢寐以求公司取錄 人工低1萬仍感心動
【職場熱話】打工仔轉新工數月 月入50k人事關係好 卻得到夢寐以求公司取錄 人工低1萬仍感心動
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款