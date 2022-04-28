【銀行資訊】中銀香港推限量「中銀 Private Card」 提供專屬信用卡及一系列禮遇禮遇

中國銀行（香港）推出全新「中銀Private Card」，為本行最高端的 私人銀行及「私人財富」客戶提供一系列度身訂造的尊貴禮遇及活動，讓客戶享有全方位的貼心服務及不凡體驗。

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中銀信用卡（國際）有限公司副總經理林敏儀表示，香港私人財富管理行業正穩健增長，私人銀行及「私人財富」的服務一向是銀行的重點業務之一。截至 2021年底，中銀香港「私人財富」客戶數目按年錄得超過50%增幅，客戶基礎進一步擴大。高資產淨值客群對高級美饌、時尚衣物及珠寶首飾等需求較大，相關消費佔其全年整體簽賬約40%。為配合此高端客戶群的時尚生活品味，中銀香港特意限量推出全新「中銀 Private Card」，以米芝蓮食府禮遇為主打，並提供珠寶及名車鑑賞等專屬活動，為客戶帶來獨樹一幟的非凡體驗。

「中銀 Private Card」客戶可於國金軒、天龍軒及文華廳等多家米芝蓮食府享高達買一送一優惠。與此同時，客戶更享有升級禮遇，不論身處本地還是海外，於餐廳品嚐或享用外賣美食，餐飲簽賬全年可享10倍積分獎賞，相等於4%現金回贈。由今年5月起，客戶更可率先享有中銀 Private Card x AMORE PACIFIC 獨家半島酒店下午茶體驗優先預訂及買一送一優惠。此外，客戶亦有機會獲邀參與珠寶、名車、美食品鑑等專屬活動，享用由 Ten Lifestyle Group 提供的 24 小時禮賓服務及尊尚私人會所服務，以及獲全球個人意外免費保障及指定保險産品投保/續保積分獎賞等，盡顯客戶的尊貴身份與地位。

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責任編輯：羅浩濂