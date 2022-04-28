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【消費資訊】SHOPLINE發表《2022 香港開店白皮書》本港註冊開店商戶數較疫前增1.25倍

理財智慧 20:30 2022/04/28

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全球智慧開店平台 SHOPLINE 今天發布《2022 香港開店白皮書》，剖析過去一年香港電子商務市場數據及揭示來年網店趨勢。報告顯示網購已成為港人消費新常態，SHOPLINE 在 2021 年全年顧客觸及總量達 264 萬人，達全港人口三分之一。SHOPLINE 香港商戶的全年總營業額按年增長 41% ，而總訂單量亦按年增長 47%。

【消費情報】觀塘裕民坊1周年感謝祭 一連5星期大派超過3,000份1元優惠【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

另外白皮書亦顯示，2021 年 SHOPLINE 香港註冊開店商戶數目較疫情前上升 1.25 倍，當中 5 至 7 月的按月商戶增長數最為明顯，時間與政府推出消費券的時間吻合，相信部份源於商戶加緊步伐拓展網上銷售、把握消費券商機。在去年政府派發消費券期間，SHOPLINE 香港店家的商品成交金額（GMV）錄得約四至七成增長、訂單總量增長達六至八成；有七成多受訪商戶表示電子消費劵有為他們帶來額外營業額，部分更指營業額增長兩倍或以上，有六成商戶更表示完全沒有額外投放宣傳成本亦獲得該增長。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

同時，HOPLINE 香港區副總經理趙公亮亦預計，O2O 全方位銷售﹑直播行銷以及經營品牌自家會員制將會成為未來市場的三大重點，商戶可以從中參考，以便更好部署來年網上銷售策略。

【消費情報】新鴻基全新Go Royal帝賞會員獎賞計劃 可與新地商場The Point共享積分【下一頁

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記者：鄭日

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