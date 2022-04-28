  • 28°C
香港時間 : 2022428日 (四) 20:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為發布會】華為新摺機Mate Xs 2登場　售11,864元起　內地率先預售（多圖）

科技 20:23 2022/04/28

分享：

分享：

華為今（28日）舉行「華為摺疊屏旗艦及全場景新品發布會」，正式推出新一代摺疊旗艦機Mate Xs 2。新摺機售價由9,999人民幣（約11,864港元）起，今日起於內地接受預訂，5月6日正式發售。（華為發布會截圖）

近年各大手機廠商品牌都加強研發摺疊手機，搶佔市場領先位置，內地品牌華為也不例外。華為今（28日）舉行「華為摺疊屏旗艦及全場景新品發布會」，正式推出新一代摺疊旗艦機Mate Xs 2。新摺機售價由9,999人民幣（約11,864港元）起，今日起於內地接受預訂，5月6日正式發售。

【HAS 2022】手機業務面臨挑戰　華為：將加大研發投入克服困難

【華為新摺機】華為宣布下周四舉行新品發布會　摺機Mate Xs 2將登場

是次登場的摺疊旗艦機Mate Xs 2，是華為第五款發布的摺疊旗艦，主打輕薄及大電池。新機延續先前機款的外摺屏幕設計，採用雙旋鷹翼鉸鏈。屏幕平整度則相比上代產品提升70%。而且採用複合強化結構屏幕，抗跌落能力相比上代產品提升2.5倍。
 
屏幕約6.5吋，展開後為7.8吋，支援120Hz刷新率，裝置的重量和展開厚度分別是255克和5.44毫米，而折疊厚度為11毫米。

採三鏡頭設計　主打輕薄及大電池
 
攝力方面，Mate Xs 2採用三鏡頭設計，包括5,000萬像素主攝、1,300萬像素超廣角鏡頭及800萬像素3倍光學變焦相機。而前置鏡頭方面，則搭載1,070萬像素自拍相機。

自從華為所需的關鍵零件在2020年9月遭美國斷供後，品牌其後發表的大部分手機都無法支援5G網絡。是次也不例外，新機採用驍龍888芯片，僅搭載4G網絡。

不過，Mate Xs 2仍有其優勝之處，手機配備4880mAh大電池，支援66W超級快充，30分鐘即可充電90%。
 
Mate Xs 2共有三款機身顏色予消費者選購，分別是：黑、白及紫。儲存空間則有8GB+256GB﹑8GB+512GB及典藏版12GB+512GB三個選擇，售價分別為9,999人民幣（約11,864港元）﹑11,499人民幣（約13,644港元）及12,999人民幣（約15,424港元），即日起在內地正式預售，5月6日正式上市。至於香港市場的開售日期和價錢，仍待華為其後再公布。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【手機技術】效能提升！　傳Android「強化版」旗艦處理器S8 Gen 1 Plus運算能力增10％

記者：黃顯晴

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷熱話】微軟公布數據　Xbox Cloud Gaming用戶數已破千萬
2022/04/27
【機迷熱話】微軟公布數據　Xbox Cloud Gaming用戶數已破千萬
【Google】Android 13推出公開測試版　Pixel手機搶先試用
2022/04/27
【Google】Android 13推出公開測試版　Pixel手機搶先試用
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
今日
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料
今日
【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料
【上網習慣】網站使用量過去兩年增長57% 增速超越應用程式
今日
【上網習慣】網站使用量過去兩年增長57% 增速超越應用程式

你可能感興趣

【機迷熱話】微軟公布數據　Xbox Cloud Gaming用戶數已破千萬
19:15 2022/04/27
【機迷熱話】微軟公布數據　Xbox Cloud Gaming用戶數已破千萬
【Google】Android 13推出公開測試版　Pixel手機搶先試用
18:00 2022/04/27
【Google】Android 13推出公開測試版　Pixel手機搶先試用
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
今日 11:00
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
移動裝置 科技產品 4G 處理器 華為 產品

下一篇文章

【NFT藝術展】K11 MUSEA NFT藝術展明日揭幕　設有獎遊戲+導賞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料
【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料
【Google】Android 13推出公開測試版　Pixel手機搶先試用
【Google】Android 13推出公開測試版　Pixel手機搶先試用
【機迷福音】Sony組遊戲保存隊　提供逾百款舊款PS遊戲
【機迷福音】Sony組遊戲保存隊　提供逾百款舊款PS遊戲
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
【機迷熱話】微軟公布數據　Xbox Cloud Gaming用戶數已破千萬
【機迷熱話】微軟公布數據　Xbox Cloud Gaming用戶數已破千萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款