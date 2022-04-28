【華為發布會】華為新摺機Mate Xs 2登場　售11,864元起　內地率先預售（多圖）

▲ 華為今（28日）舉行「華為摺疊屏旗艦及全場景新品發布會」，正式推出新一代摺疊旗艦機Mate Xs 2。新摺機售價由9,999人民幣（約11,864港元）起，今日起於內地接受預訂，5月6日正式發售。（華為發布會截圖）

近年各大手機廠商品牌都加強研發摺疊手機，搶佔市場領先位置，內地品牌華為也不例外。華為今（28日）舉行「華為摺疊屏旗艦及全場景新品發布會」，正式推出新一代摺疊旗艦機Mate Xs 2。新摺機售價由9,999人民幣（約11,864港元）起，今日起於內地接受預訂，5月6日正式發售。

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是次登場的摺疊旗艦機Mate Xs 2，是華為第五款發布的摺疊旗艦，主打輕薄及大電池。新機延續先前機款的外摺屏幕設計，採用雙旋鷹翼鉸鏈。屏幕平整度則相比上代產品提升70%。而且採用複合強化結構屏幕，抗跌落能力相比上代產品提升2.5倍。



屏幕約6.5吋，展開後為7.8吋，支援120Hz刷新率，裝置的重量和展開厚度分別是255克和5.44毫米，而折疊厚度為11毫米。

採三鏡頭設計 主打輕薄及大電池



攝力方面，Mate Xs 2採用三鏡頭設計，包括5,000萬像素主攝、1,300萬像素超廣角鏡頭及800萬像素3倍光學變焦相機。而前置鏡頭方面，則搭載1,070萬像素自拍相機。

自從華為所需的關鍵零件在2020年9月遭美國斷供後，品牌其後發表的大部分手機都無法支援5G網絡。是次也不例外，新機採用驍龍888芯片，僅搭載4G網絡。

不過，Mate Xs 2仍有其優勝之處，手機配備4880mAh大電池，支援66W超級快充，30分鐘即可充電90%。



Mate Xs 2共有三款機身顏色予消費者選購，分別是：黑、白及紫。儲存空間則有8GB+256GB﹑8GB+512GB及典藏版12GB+512GB三個選擇，售價分別為9,999人民幣（約11,864港元）﹑11,499人民幣（約13,644港元）及12,999人民幣（約15,424港元），即日起在內地正式預售，5月6日正式上市。至於香港市場的開售日期和價錢，仍待華為其後再公布。

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記者：黃顯晴

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