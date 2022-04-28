【ESG】平安人壽發佈ESG債券指數　指數5年回報率約26%

▲ 平安人壽發佈ESG債券指數，指數5年回報率約26%。

平保 （02318） 宣佈旗下平安人壽聯合中債金融估值中心有限公司發布中債-平安人壽ESG整合策略信用債指數，該指數為內地市場上首個由保險公司發佈的ESG債券指數。

指數成份債券由平安人壽篩選的信用資質相對較好、且中債ESG評價排名前90%的主體在境內公開發行、剩餘期限3個月及以上、滿足上市期限篩選條件的債券組成，同時對成份債券的行業集中度進行了限定，指數成份債券原則上每季度定期調整一次。截至2022年3月底，該指數的成份債券數量為2,765隻，指數總市值人民幣7.27萬億元，指數6個月、1年、3年、5年的回報率分別為2.01%、4.73%、13.42%、25.99%。

指數編制方法兼顧中國信用債市場特點

在指數編制方法上，平安人壽結合了國際主流方法論框架並兼顧中國信用債市場特點，將ESG評價體系與傳統信用分析相結合，通過正面評分和負面篩選形成了ESG整合策略。

平安人壽表示，在可持續發展戰略驅動下，平安人壽將ESG核心理念和標準全面融入公司經營管理。截至2021年底，平安人壽通過資本市場、非資本市場投向綠色、普惠、社會責任投資的累計規模約5,938億元人民幣，其中綠色投資約840億元人民幣，涉及清潔能源、節能環保、基礎設施、高速公路等眾多領域。

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