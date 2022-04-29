【ET開市直擊】港股「五窮月」在即　儲局加息雙重打擊？（附time code）

港股上日反彈收復兩萬點，升逾329點收報20276點，今日為港股4月最後一個交易日，下周即將踏入「五窮月」，恒指走勢怎預示？下周聯儲局議息，加息半厘抑或0.75厘？會否對港股「五窮月」造成雙重打擊？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

Time code

00：10 - 港股今日焦點速覽

01：15 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：41 - 亞太股市早段市況速報

03：05 - 美國GDP出爐 美股、美匯未轉差

04：06 - GDP反映經濟動力不錯未見衰退 加息預期升溫

05：21 - 兩大要點拖累美國GDP萎縮：企業庫存、淨出口

07：28 - 美國GDP見淨增長 市場解讀為正面

08：27 - 美國聯儲局下周議息 美股料短期波動

08：43 - 相信6月議息後美股會好轉

09：30 - 通脹仍偏高 持現金或會蝕、宜入市買股

10：40 - 美股後市三大因素留意：美國實際經濟情況、俄烏因素、美國下半年大選

11：23 - 蘋果（AAPL.US）季績勝預期 整體表現不差＋回購令盤後股價一度升

12：55 - 蘋果（AAPL.US）展望令市場對第二季看法謹慎 令盤後股價回軟

13：56 - 蘋果（AAPL.US）估值平但面對加息周期難大升 主要上落格局

15：16 - Amazon（AMZN.US）業績令市場失望 第二季指引影響估值難上調

17：52 - Amazon（AMZN.US）短期股價料弱勢 估值未算低或再回調

19：15 - 港股上日市況速覽+北水盤路

19：58 - 港股真•五窮月？ 美國加息、內地疫情仍困擾港股

21：20 - 美匯強令人民幣、港幣有壓力 不利港股

21：30 - 等美匯回調料令港股有喘息空間

22：25 - 相信內地控制疫情情況理想 屬「短痛」料5月底、 6月回復正常

23：08 - 港股5月中後才有轉機 恒指收復10天線、20天線才企穩好轉

24：07 - 港股上日反彈動力不算高 港股暫時未轉樂觀

24：32 - 人民幣、 港幣匯率弱 未必走資但對資金有壓力

25：25 - 恒指上望20500點水平 下望19900點水平

25：48 - 中海油 （00883） 業績公布派息 不建議考慮？

27：55 - 中海油 （00883） 派息有驚喜挾上 有貨可繼續持有

29：48 - 中海油 （00883） 未有貨不建議高追上車 等中線回調才買入

30：25 - 中海油 （00883） 是否收息增長股？今年油價如未逆轉升勢仍樂觀

32：01 - 港股開市前市況速報

32：29 - 消息股：友邦 （01299） 、中海油 （00883） 、中海油田服務 （02883） 、萬科 （02202） 、中國財險 （02328） 、中國人民保險 （01339） 、新華保險 （01336）

33：57 - 新股速報：東原仁知服務 （02352）

34：16 - ET個股推介：萬洲 （00288）

39：10 - 觀眾問股：中海油 （00883） 10.7元有貨 追加咩價位好？

40：45 - 觀眾問股：友邦 （01299） 點睇？有貨要走？

42：55 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 公司前景如何？ 甚麼價錢可入？中線上望幾多？

45：08 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 、紫金礦業 （02899）

47：04 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 11元入貨股價不斷下跌沉底 甚價位溝貨？還是止蝕離場好？

49：08 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價入得過？

50：10 - 觀眾問股：領展 （00823） 可否突破70元？

51：40 - 觀眾問股：XI二南方恒科 （07552） 點睇？短線操作策略如何？

53：40 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 選擇邊隻比較好？如果現在未有貨可以甚麼價位買入？

55：00 - 觀眾問股：泡泡瑪特 （09992） 點睇？可否長揸？

56：48 - 觀眾問股：綠債可以抽？還是留資金買其他？資金10萬怎分配？

58：34 - 港股、A股開市初段市況速報

59：02 - 財經日誌提提你

立即登入：財經台

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**晉達特約：投資機遇「碳」中尋 重溫《ET財智Talk》**