  • 30°C
香港時間 : 2022429日 (五) 11:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】港股「五窮月」在即　儲局加息雙重打擊？（附time code）

股市 10:55 2022/04/29

分享：

分享：

港股上日反彈收復兩萬點，升逾329點收報20276點，今日為港股4月最後一個交易日，下周即將踏入「五窮月」，恒指走勢怎預示？下周聯儲局議息，加息半厘抑或0.75厘？會否對港股「五窮月」造成雙重打擊？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

Time code
00：10 - 港股今日焦點速覽　
01：15 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：41 - 亞太股市早段市況速報
03：05 - 美國GDP出爐    美股、美匯未轉差
04：06 - GDP反映經濟動力不錯未見衰退     加息預期升溫    
05：21 - 兩大要點拖累美國GDP萎縮：企業庫存、淨出口
07：28 - 美國GDP見淨增長     市場解讀為正面
08：27 - 美國聯儲局下周議息     美股料短期波動
08：43 - 相信6月議息後美股會好轉
09：30 - 通脹仍偏高     持現金或會蝕、宜入市買股
10：40 - 美股後市三大因素留意：美國實際經濟情況、俄烏因素、美國下半年大選
11：23 - 蘋果（AAPL.US）季績勝預期    整體表現不差＋回購令盤後股價一度升
12：55 - 蘋果（AAPL.US）展望令市場對第二季看法謹慎    令盤後股價回軟
13：56 - 蘋果（AAPL.US）估值平但面對加息周期難大升    主要上落格局
15：16 - Amazon（AMZN.US）業績令市場失望    第二季指引影響估值難上調
17：52 - Amazon（AMZN.US）短期股價料弱勢    估值未算低或再回調
19：15 - 港股上日市況速覽+北水盤路
19：58 - 港股真•五窮月？  美國加息、內地疫情仍困擾港股
21：20 - 美匯強令人民幣、港幣有壓力    不利港股
21：30 - 等美匯回調料令港股有喘息空間
22：25 - 相信內地控制疫情情況理想    屬「短痛」料5月底、 6月回復正常
23：08 - 港股5月中後才有轉機    恒指收復10天線、20天線才企穩好轉
24：07 - 港股上日反彈動力不算高    港股暫時未轉樂觀
24：32 - 人民幣、 港幣匯率弱    未必走資但對資金有壓力
25：25 - 恒指上望20500點水平     下望19900點水平
25：48 - 中海油 （00883） 業績公布派息    不建議考慮？
27：55 - 中海油 （00883） 派息有驚喜挾上    有貨可繼續持有
29：48 - 中海油 （00883） 未有貨不建議高追上車    等中線回調才買入
30：25 - 中海油 （00883） 是否收息增長股？今年油價如未逆轉升勢仍樂觀
32：01 - 港股開市前市況速報
32：29 - 消息股：友邦 （01299） 、中海油 （00883） 、中海油田服務 （02883） 、萬科 （02202） 、中國財險 （02328） 、中國人民保險 （01339） 、新華保險 （01336）
33：57 - 新股速報：東原仁知服務 （02352）
34：16 - ET個股推介：萬洲 （00288）
39：10 - 觀眾問股：中海油 （00883） 10.7元有貨    追加咩價位好？
40：45 - 觀眾問股：友邦 （01299） 點睇？有貨要走？
42：55 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 公司前景如何？ 甚麼價錢可入？中線上望幾多？
45：08 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 、紫金礦業 （02899）
47：04 - 觀眾問股：中華煤氣 （00003） 11元入貨股價不斷下跌沉底    甚價位溝貨？還是止蝕離場好？
49：08 - 觀眾問股：中移動 （00941） 現價入得過？
50：10 - 觀眾問股：領展 （00823） 可否突破70元？
51：40 - 觀眾問股：XI二南方恒科 （07552） 點睇？短線操作策略如何？
53：40 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 選擇邊隻比較好？如果現在未有貨可以甚麼價位買入？
55：00 - 觀眾問股：泡泡瑪特 （09992） 點睇？可否長揸？
56：48 - 觀眾問股：綠債可以抽？還是留資金買其他？資金10萬怎分配？
58：34 - 港股、A股開市初段市況速報
59：02 - 財經日誌提提你

立即登入：財經台
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**晉達特約：投資機遇「碳」中尋　重溫《ET財智Talk》**

 

欄名 : ET開市直擊

相關文章

美股反彈乏力　跟大隊持現金 VS 撈底教你點揀
2022/04/28
美股反彈乏力　跟大隊持現金 VS 撈底教你點揀
【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code）
2022/04/28
【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code）
【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）
2022/04/25
【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）
【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋（立即收看）
2022/04/25
【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋（立即收看）

你可能感興趣

美股反彈乏力　跟大隊持現金 VS 撈底教你點揀
19:26 2022/04/28
美股反彈乏力　跟大隊持現金 VS 撈底教你點揀
【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code）
08:55 2022/04/28
【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code）
【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）
11:16 2022/04/25
【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code）

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code）
2022/04/28
【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code）
【ET開市直擊】內需股受惠谷消費　比亞迪業績可否沖喜？（附time code）
2022/04/27
【ET開市直擊】內需股受惠谷消費　比亞迪業績可否沖喜？（附time code）
【ET開市直擊】滙豐放榜焦點速睇 人行減外匯存息托人仔？（附time code）
2022/04/26
【ET開市直擊】滙豐放榜焦點速睇 人行減外匯存息托人仔？（附time code）
【開市追揸沽 X ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（4月25日-29日）
2022/04/25
【開市追揸沽 X ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（4月25日-29日）
【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？（附time code）
2022/04/22
【ET開市直擊】美國有冇條件大力加息 滙豐季績前瞻金融股有景？（附time code）
貨幣政策 東原仁知服務（02352） XI二南方恒科（07552） 泡泡瑪特（09992） 疫情 長揸 壓力 亞太 經濟

上一篇文章

【友邦1299業績】友邦首季新業務價值跌18%、符預期　高盛：香港業務錄增長屬驚喜

下一篇文章

【業績｜生科股】康希諾生物曾升逾半成　首季扭虧為盈、賺1.21億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【業績│石油股】中海油高開逾6%　派1.18元特別股息、首季多賺132%　CFO：無計劃退出特定區域、暫不收購俄油氣項目（第二版）
【業績│石油股】中海油高開逾6%　派1.18元特別股息、首季多賺132%　CFO：無計劃退出特定區域、暫不收購俄油氣項目（第二版）
【恒指夜期+ADR】阿里美股撲90港元關 夜期僅跌62點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股撲90港元關 夜期僅跌62點（不斷更新）
【日圓滙價】日圓兌港元正式跌穿6算　日央行宣布每日買債、美元兌日圓升越130
【日圓滙價】日圓兌港元正式跌穿6算　日央行宣布每日買債、美元兌日圓升越130
【美股收市】美GDP跌 科企績佳撑道指飈614點 納指升逾3%　Meta漲17%（不斷更新）
【美股收市】美GDP跌 科企績佳撑道指飈614點 納指升逾3%　Meta漲17%（不斷更新）
美股反彈乏力　跟大隊持現金 VS 撈底教你點揀
美股反彈乏力　跟大隊持現金 VS 撈底教你點揀
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款