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【暑期實習】HK Express首推大專生暑期實習計劃 可賺取實習工作經驗 更有機會贏來回機票

理財智慧 15:12 2022/04/28

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疫情之下不少人已經有一段長時間沒去旅遊，但原來做實習生可以贏得機票？HK Express將首次舉辦為期八個星期的 AXIS暑期實習計劃，完成課程後，除可獲得有關航空業的工作經驗之餘，亦有機會贏取HK Express來回機票。

HK Express將於7月首次舉辦為期八個星期的AXIS暑期實習計劃，由2022年7月4日開始，為期八個星期。即日起至5月31日接受報名。學員主要會參與HK Express各部門的日常運作，除可認識航空業的各個團隊、與不同範疇的領袖對話之外，亦會由專業導遊同機長帶領直入機場禁區、綜合營運控制中心、飛機維修區、駕駛艙等，完成課程後，更有機會贏取HK Express來回機票。

HK Express AXIS暑期實習計劃申請資格：

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【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

計劃專為三年級升四年級的全日制香港本地大學生而設，只要對航空業充滿熱誠 、樂於合作並分享新想法和解決問題、性格開朗兼喜歡去旅行的話，不坊試試探索航空世界鮮為人知的一面吧。如想了解更多有關此計劃的詳情，亦可參加5月6日舉行的線上簡介會。

HK Express AXIS暑期實習計劃詳情：

截止申請日期：2022年5月31日

實習期：2022年7月4日至8月26日

網址：（按此連結

線上簡介會報名：（按此連結

【溫股知新】虎年暫時仲係苦   剖析基建消費股

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責任編輯：龍紀瑩

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