【虛擬經濟】總值近6.5億港元 K11 MUSEA超大型NFT藝術作品展 30藝術家逾200件作品橫跨9個樓層

K11 MUSEA將於4月29日起至6月19日，推出藝術作品展「METAVISION」，K11 MUSEA稱是次活動是「NFT史上最具代表性人氣藝術作品展」，展覽帶來超過30位藝術家及藝術項目逾200件作品，按主題橫跨9個樓層展示。焦點藝術家包括年僅8歲的NFT神童，以及一眾世界頂級藝術家如Tom Sachs及村上隆 。展品估計總值逾26,000ETH（約值逾8,200萬美元或6.46億港元）。

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參觀者可以透過商場的數碼屏幕，欣賞甚至收藏獨一無二的作品。藝術品從國際知名藝術家到新銳藝術家都有，價格從0.8 ETH到1,560 ETH不等。現場更有約100件作品作公開發售，觀眾只須掃描作品旁的二維碼，即可查詢選購。

是次藝術展參與單位眾多，包括著名的Bored Ape Yacht Club、Mutant Ape Yacht Club 、Moonbirds、Azuki、Doodles、Art Blocks、CloneX、Rocket Factory等。本地的8歲藝術家Arthus Ng，以及經常於作品展現舊香港和本地美學的Felix Ip，亦展出了相關作品。另有更多參展藝術家，包括：帶來了充滿活力與迷幻感的作品的ZWanderluster、The French Girl 及Sarah Zucker，以提倡包容與平等為理念創作NFT avatar，為女性創作者開闢展示機會的World of Women。

「METAVISION」精選NFT藝術作品：

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K11 Kulture Academy亦同時策劃不同線上工作坊，引領大眾嘗試鑄造自己的NFT、探索The Sandbox 的元宇宙世界。到場參加博物館級展覽的導賞，除可了解每個NFT 背後的趣味故事，每節導賞結束前，導賞員更會示範如何開立專屬自己的加密錢包。此外，更可透過「K11 HK」手機應用程式，隨時體驗線上導賞，藉著錄音導航，延續這場探索元宇宙的想像之旅。

5月7日至28日，K11 MUSEA 將舉行為期4星期的NFT多媒體視覺響樂Pop-up 表演「Meta Odyssey」，引領參觀者透過擴增實景（AR）、現場燈效及動人樂章，投入一場沉浸式多感官體驗。

一系列藝術家座談會將於K11 MUSEA舉行，分別邀請到Arthus Ng、Felix Ip 及The French Girl等藝術家與觀眾分享交流。由著名加密貨幣專家、NFT 收藏家及藝術行政人員主講的講座，亦將於K11 MUSEA 社交平台、Apple Podcast及Spotify 上同時發布。

即睇「METAVISION」活動現場實拍相片：

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今次活動亦設有獎遊戲，參觀者只要親臨現場參觀「METAVISION」作品展，發掘最喜愛的NFT 作品，拍照並寫下喜歡的原因，上載Instagram 並hashtag #K11MUSEANFT，憑著最有趣的分享，即可贏取10,000 K Dollar禮遇。此外亦設「Spot the Avatar」手機遊戲，只要打開「K11 HK」APP玩遊戲，尋找並點擊隱藏於遊戲頁面上的13個Avatar，即可解鎖驚喜禮遇；另可點擊頁面上的耳筒按鈕， 收聽每個NFT項目簡介。

展覽由滙豐贊助及策略夥伴Visa鼎力支持，配合一系列工作坊及講座，引領不同背景及年齡層大眾進入正在蓬勃發展的NFT世界。商場方面期望通過是次展覽向大眾介紹NFT藝術，此外更會與滙豐合作，於中環滙豐總行大廈外牆展出部分NFT焦點藝術品。滙豐的兩件珍藏 NFT 藝術品《The Art of Progress》 及 《Threads of Life》亦會參展。而Visa 較早前購下的CryptoPunk #7610 NFT也是這次展覽的一部分。 Visa信用卡持有人於星期六、日及公眾假期在K11 MUSEA消費滿港幣1,000元及拍下CryptoPunk#7610的照片，即可獲贈驚喜禮遇。

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責任編輯：嚴浩文