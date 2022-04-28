【消費情報】MCP新都城中心「嚐‧茶春祭市集」 將軍澳首個茶品主題市集

MCP新都城中心2期及3期於即日起至5月9日期間，舉行將軍澳首個「茶品」主題市集 —「嚐 ‧ 茶春祭市集」，集合多個人氣品牌，為嗜茶者搜羅來自世界各地一系列的特色茶葉茶品、茶具、茶製品，以及佐茶美食，包括主打台灣沉香茶，國家二級評茶技師主理的園地茶人Yuentea、來自法國普羅旺斯的有機花果茶品牌terre d'Oc、港式檸茶及涼茶代表 - 本地天然生酮品牌酮福堂、日式茶具及和菓子專家純粋JUNSU、佐茶之選台灣花蓮茶園研發的壹優 UNIQUE ONE茶香爆谷等，其中更有多款獨家茶品於市集推出專屬優惠，將源自太陽及大地、以年月藏於茶葉內的溫暖，乘着春意來臨之際與各式特色商品於市集內發放，將濃情暖意傳到你我心中。

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葉和茶包精選：集合全球特色茶品 品嘗春日味道

喜歡品茶的你遊逛於「嚐‧茶春祭市集」，必定能夠感受到市集各商戶為你準備時所花的心思。於市集內，你可以找到來自世界各地茶葉，其中包括園地茶人Yuentea帶來安神靜心的台灣沉香茶，為你調劑忙碌都市生活；法國普羅旺斯有機花茶品牌terre d'Oc，獨家嚴選源自世界各地頂級花果及茶葉的有機異國茶，美容養顏，零負擔感覺令有如置身花海般溫暖；主打港式風味的酮福堂，則驚喜推出無糖和無碳水化合物的生酮港式檸茶及涼茶，顛覆你對生酮飲食的認知；榮獲「朱古力界奧斯卡獎」之稱的「世界朱古力大賽 International Chocolate Awards 2020」果仁朱古力類青銅獎的Rayca's Chocolate，更於市集內獨家推出可可茶，讓你沉浸在巧克力的香氣當中，靜心寧神！當然不容錯過專營南非國寶茶的Laager ，味道甘淳且帶植物香氣，同時不含咖啡因，絕對適合希望避免咖啡因的你！於市集內，定必可找到具有特色及適合你的茶品！

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茶具精選：茶具添氣氛 提升茗茶境界

工欲善其事，必先利其器。「嚐‧茶春祭市集」深明愛茶人士對茶具以至於品茶時氣氛的執着及追求，誠邀茶具專賣店參與今次市集，為你的茗茶天地準備好各種合適的工具，將品茶提升至結合儀式、味道與氣氛的境界。以日本茶道作品牌理念的純粋 JUNSUI，驚喜於市集推出「母親節限量茶具套裝」，品質極高的茶具及茶包組合，讓你輕易俘虜媽媽的心；GOO's Living菇事屋特意於日本引入精美的茶具用品，其中椿秀窯萩燒茶壺套裝和萩燒雪糕筒茶對杯獨家於市集亮相，均由日本匠人親手打造，是極具溫度的茶具燒窰物，在日本自推出以來極受大眾歡迎，絕對是萬勿錯過的必買之選！當然不少得深受大家喜愛的Chestnut Corner，以手織物溫暖大家心房，更特意因應市集主題獨家設計仿茶具的精美手織物，可愛又窩心，絕對是愛茶之人的好伴侶。

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茶製品精選：各種茶類製品 突破你愛茶極限

身為一位愛茶之人，除了品茶，以茶製成的其他食品都必定會令你趨之若鶩，想品嘗一番。當中壹優UNIQUE ONE把寶島茶首度帶到將軍澳，多款別具風格的茶香爆谷及三角立體茶包，無時無刻讓你一解茶癮；同樣來自台灣的HATI 朝心水果蜂蜜亦首次以嚐茶角度出發，「水果蜂蜜x茶」的全天然概念，把味道昇華至另一層次；本地品牌家宴鮮生Pink主打東南亞各地的食材食物，馬來西亞招牌肉骨茶同時玩味登場，為市集帶來另一番味道！當中HATI 朝心水果蜂蜜及家宴鮮生Pink新峰肉骨茶湯麵亦於市集推出獨家優惠，定必能夠滿足愛茶人士對茶的狂熱追求，突破愛茶之極限！

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佐茶食品精選：揀選與茶匹配食品 完滿品茶體驗

呷一口茶、嚐一口佐茶食品，絕對是賞心樂事。「嚐‧茶春祭市集」內除了有各種茶葉、茶包、茶製品之外，還有各種來自世界各地的佐茶食品。其中以茶道聞名於世的日本，選擇茶品以及佐茶食品時會配合時節天氣。今次市集會為你呈獻切合季節、配合不同茶種味道的佐茶食品，完滿你的品茶經歷。與茶絕配的Jini Mo's Bakery Cookies，獨家推出抹茶以及海鹽味道曲奇，以甜蜜衝擊味蕾；比利時著名的手工朱古力品牌Bel-Zims又於市集矚目亮相，主打純天然100%全可可的手工朱古力，每天限量新鮮製作，以朱古力的誘人魅力襯托出豐郁茶香，簡直是最佳拍檔！當然不少得新派佐茶美食—主打乾果製品的Azure Asia和鹹點之選Kai's Gourmet珍菌天下，照顧不同味蕾，絕對有一款是你佐茶的最佳選擇。來到今次市集，為你心愛的茶品，搜尋與它合襯的佐茶食品，愛茶者必定滿心歡喜。

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責任編輯：嚴浩文