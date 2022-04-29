【母親節優惠】母親節來臨　荃灣廣場推3大消閒娛樂及優惠

▲ （荃灣廣場提供）

母親節將至，新鴻基（00016）旗下荃灣廣場推出3大消閒娛樂及優惠活動，集齊食買玩體驗。顧客凡於5月3日至24日消費，可換領多重獎賞。

娛樂及優惠一

場內多間品牌及餐廳食肆，推出多款母親節限定產品及環球美食。只要消費滿指定金額，即送電影戲票買一送一贈券，同時可日賺最高550元獎賞。若於下午6時後入車並消費滿100元，即送1小時免費泊車。

娛樂及優惠二

場內推出母親節限定工作坊及鮮花換領，包括母親節心意鮮花大派送，只要是The Point 會員，並以300積分預留母親節心意鮮花，可於當日到場內餐廳食肆或戲院消費滿30元，便可參加。

另浮游花瓶或乾花蠟燭座工作坊，便由4月29日起，以3,000分預留名額及於4月29日至活動開始前，憑500元或以上電子貨幣消費換領及額外尊享高達5% Point Dollar回贈。而於5月7至8日在潮流服飾商戶消費，享5X積分，最高50元Point Dollar回贈。

娛樂及優惠三

Pinkoi早前聯乘Hello Kitty並深受歡迎，現將於5月5日至22日，在荃灣廣場特設期間限定店，銷售產品。是次則以「戶外野餐、露營熱點」為主題，設有多個活潑可愛的打卡位，例如復古露營車造型、戶外帳篷、野餐墊、露營椅等。

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責任編輯：馬意文