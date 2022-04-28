【港元定存】兩年港元定存最高息2.2厘 大小行加息搶長錢

▲ 近日大小行鬥加兩年港元定期存款，最高息2.2厘。

追息族注意！港元定期存款超長息近日成港銀吸存主戰場，渣打香港 （02888） 今天（4月28日）新推兩年享2.2厘年息，如以起存額10萬元新錢計，全期賺息4400元，此計劃須指定渠道開立等附帶條件，優惠至5月底。此外，本周二（26日）招商永隆也勁加兩年期港元定存年息0.6厘至突破兩厘新關，門檻為50萬元新資金。大眾財務亦有15個月享1.1厘年息，入場費為50萬元。

雖然大小金融機構鬥搶長錢，但相比現正開售的綠債 （04252） 包底息2.5厘，定期存款的回報仍稍輸蝕。而專家料明年本港通脹或升3%，綠債回報或有望達3厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，維持早前預測香港今年的通脹預測，自第2季起可能逐步升溫至2.6%，第3季再錄得2.7%升幅，及至第4季更升3.2%。他預期，2022年全年平均通脹預測為2.5%，2023年或進一步升至3%。

若明年CPI攀升至花旗預測的3%，則綠債及iBond （04246） 的派息有望以浮息計算，回報或達3厘，超過兩者分別2.5厘及2厘保證年息。

另方面，港滙持續弱勢，港銀續勇進吸資，富邦全面加短中長息，一年期港元定存息更加至2.1厘，續膺高息王。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪