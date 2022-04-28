【消費情報】觀塘裕民坊1周年感謝祭 一連5星期大派超過3,000份1元優惠

YM²裕民坊商場開幕1周年，市區重建局商場宣布於本月30日起推出《裕民坊1周年感謝祭》，一連5個星期夥拍YM²裕民坊、裕民里及裕民市集數十間商戶，推出「1元大激賞」及其他優惠，大派超過3,000份1元禮遇，當中包括牛角Buffet午市燒肉定食、余仁生全效CS4蟲草菌絲體膠囊、皇玥伯爵茶蛋卷精裝禮盒、恆香老餅家金腿蛋黃鹹肉粽等，顧客更有機會用$1品嚐老字號雞仔餅大王及永興豆漿王的人氣傳統小食。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

一連5個星期大派超過3,000份1元禮遇

YM²裕民坊、裕民里及裕民市近30間商戶，將會於連續5個星期六推出「1元大激賞」，讓顧客以1元換購多款人氣商品或餐飲禮券。活動期間，YM²裕民坊每星期都有全新1元禮遇推出，顧客只要登入YM²裕民坊Facebook專頁，於活動連結回答指定問題，每星期最快答對問題即成為得獎者。得獎者於商場禮賓處憑得獎通知書換領「1元大激賞換購券」，於商戶以1元換購指定人氣商品。

1元禮遇獎品非常豐富，第一星期六（4月30日）將推出首星期精選禮遇及美饌，包括Black Coffee by HeySoNuts水牛城雞翼、千歲擔擔麪鎮江肴肉、瀛木超級市場泰國無激素急凍雞中翼、蛋撻王酥皮或牛油皮蛋撻6件等人氣商品，往後更會推出潮觀城點心拼盤或碧綠川椒雞、德美壽司三文魚刺身、東羅泰館雞肉串燒、Green Common環保纖維杯等1元禮遇，數量有限，額滿即止。

同時，傳承觀塘社區獨有鄰里文化的裕民里商戶亦會推出1元超筍商品，於4月30日起連續5個星期的周末及公眾假期，於YM²裕民坊即日以電子貨幣任何消費，即可換領「1元大激賞換購券」，憑券以1元品嚐各款人氣傳統小食，包括雞仔餅大王的經典雞仔餅、永興豆漿王的魚蛋/燒賣/豆漿套餐、餃店牛雜小食的杯裝牛雜、左溝右溝果汁店的招牌五青汁等，數量有限，額滿即止。

顧客於活動期內於裕民市集儲齊蓋印，即可獲贈特色紀念品。另於4月30日至5月2日加推激賞，顧客只要到YM²裕民坊憑指定消費，即可獲贈豐富禮品，包括裕民市集抗疫包、陳皮冰糖燉檸檬、爆旋陀螺玩具等，數量有限，送完即止。

▼ 點擊圖片放大 +47 +46

指定電子消費400元回贈70元

YM²裕民坊亦積極響應政府消費券計劃推出「裕民消費加碼賞」，顧客只須於即日起至6月5日，惠顧最多兩間不同YM²裕民坊商戶以電子貨幣即日消費滿400元可獲贈20元YM²裕民坊商場優惠券；消費滿1,000元，即可獲贈50元 YM²裕民坊商場優惠券。另外，若顧客使用WeChat Pay HK、AlipayHK支付寶香港、Tap & Go拍住賞或八達通方式付款，更可額外獲贈50元YM²裕民坊商場優惠券，最高可獲100元回贈。此外，AlipayHK支付寶香港應用程式即將設有全新「YM²裕民坊品牌頁」，為顧客提供不同商戶及食肆獨家優惠。

尊享高達2小時免費泊車優惠

顧客於即日至6月30日，於YM²裕民坊以電子貨幣即日消費滿200元可尊享1小時免費泊車；消費滿400元更可尊享2小時免費泊車。

4月至5月精彩市集活動

YM²裕民坊於4月及5月的周末及公眾假期，均會舉辦不同主題的市集活動，包括「YM²裕民坊 一週年激賞市集」、「花樣甜蜜．母親節市集」及與香港愛護動物協會及本地插畫家Cataholic Wonderland合辦的「SPCA x Cataholic Wonderland x YM2 – Magical Summer Marketplace寵物及手作市集」等，悉心為各區市民安排源源不絕的休閒活動，同時推廣愛護動物的重要訊息。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文