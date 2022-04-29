▲ 【ESG】指數基金不利企業管治？ 港大經管學院教授：小心大基金公司說一套做一套

ETF等指數基金發展40年，漸成投資界顯學，不少美股最大股東都是指數基金，而且ETF和指數基金低收費模式，長期投資回報不輸主動管理基金。不過，港大經管學院發表研究論文分析美股市場，當中提及指數基金在上市公司具爭議的議案中，投票贊同管理層的比例較主動式管理基金高出12.5%，認為指數基金只是被動監察者，不利良好企業管治。

港大經管學院金融學教授Roni Michaely引用數據指出，即使部分大型基金如貝萊德向外宣稱設立投資督導（stewardship）團隊，更多參與企業管治過程，但貝萊德跟從管理層意向投票比例，明顯高於指數基金佔資產規模較低的基金公司，「像漂綠（greenwashing）問題一樣，要留意基金公司是否言行一致」。

Michaely解釋，指數基金往往持有數千間企業的股票，資源難以按比例投放在每家公司的議案，而且改善管治對指數基金好處並不清晰，因主動式管理基金或其他投資者若已參與管治，指數基金毋須投入額外資源也能享同等投資成果。

不少港股由家族控股 指數基金不利管治情況放大

Michaely坦言，以近40年數據，計及管理費用後，指數基金投資回報不輸甚至勝於主動管理基金，但隨指數基金規模擴大，他們不能再坐享其成。他認為，在費用競爭激烈的基金市場中，由監管機構介入，才較可能讓指數基金正視企業管治議題，建議要求指數基金都要清晰交代投票意向的理據，讓投資者監察。

相對於美國市場，香港指數基金佔上市公司股權較低，但大多上市公司都由家族或單一大股東控制。Michaely 稱，宏觀而言，由家族控股的上市企業較易出現利益衝突情況，更需要大型投資者把關，而指數基金較少監察的影響可能更為明顯，監管機構須考慮此因素。

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記者：麥德銘