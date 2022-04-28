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【渣打業績】 渣打首季除稅前溢利升6% 勝市場預期 股價抽升逾一成

股樓投資 18:40 2022/04/28

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渣打集團（02888）中午公布首季業績，表現勝市場預期，並預計今年收入增長將輕微超出5%至7%的指引範圍，刺激股價午後抽升一成，一度高見53.8元，最多升12.3%，收報52.9元，仍升逾一成，成交額2.2億元。

同場加映﹕【溫股知新】 內地傾力救市 做好資產配置

渣打公布，首季法定除稅前溢利14.9億元（美元，下同），按年增加6%，按固定匯率基準計，增長7%；基本除稅前溢利15億元，按年增加4%，按固定匯率基準計，增長5%；法定母公司股東應佔溢利11.8億元，按年增加8%。每股基本盈利34.8仙。

【港交所 388】 港交所首季少賺31% 投資轉虧1億元 日均成交大減35%【見下頁

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期內，按法定準則計，首季信貸減值約2億元，按年增10倍；按基本準則計，信貸減值2億元，按年增9倍，包括1.6億元與中國商業房地產相關的風險敞口，及1.1億元因斯里蘭卡主權評級下調至第3階段。首季業績按地區劃分，亞洲區貢獻最大，佔比達60%。亞洲區除稅前基本溢利9.1億美元，按年跌26%，按季則扭虧為盈，去年第4季虧損5,000萬元。按固定匯率基準計算，渣打淨利息收入上升10%，淨息差按季升10個基點，至1.29%。

同場加映﹕【青姐話】 有殺錯冇放過 買貴就係買錯

渣打表示，近期地緣政治令利率前景變得更明朗，但難以預測經濟復甦步伐，預計今年收入增長將輕微超出5%至7%的指引範圍，信貸減值開始回復正常至中長期貸款損失率範圍30至35個基點，普通股權1級資本比率將會在13%至14%的目標範圍內。

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記者：郭秀慧

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本地銀行股 港股 渣打集團（02888）

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