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【旅遊復甦】調查：超過7成大灣區旅客通關後有意訪港　美容服務需求顯著

商業 19:00 2022/04/28

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第五波疫情緩和，旅遊限制逐步放寬，有望重啟通關。有最新調查反映，有超過7成的大灣區旅客在通關後有意來港。同時，大灣區內地旅客對本港美容、財富管理及醫療健康等專業服務亦有顯著需求，排名首三位。

由K11 負責營運的11 SKIES早前委託市場調查公司 NielsenIQ 對粵港澳大灣區城市、北京、上海，以及亞洲區內短途市場旅客進行大型調查，調查於 4 個月前完成，以網上及面對面形式訪問了逾 3,600 名受訪者。調查發現，  受訪的大灣區内地旅客中，有76%在通關後欲來港，其中 95%受訪者更欲到訪11 SKIES，亦有逾 70%受訪者願意因而增加訪港日數至少一天。

【Elon Musk】Elon Musk又有新計劃　欲收購Coca-Cola帶回可卡因配方？

内地旅客對美容服務最感興趣
除此之外，觀光娛樂、購物及享用美食等消費需求，内地受訪者對香港的專業服務亦有顯著需求，並不約而同對美容服務最感興趣，其中大灣區內地城市、北京及上海受訪者對美容服務的需求分別達 41%、40%及 56%。其次是銀行及財富管理服務、醫療健康服務如身體檢查、皮膚科治療等。在財富管理方面，大灣區內地受訪者對基金及港股投資（77%）、人民幣及港元儲蓄（70%）， 以及保險（62%）較感興趣

【網購商機】 港人最愛晚上瀏覽網購平台　O2O行銷成未來大勢

香港已多年沒有新落成的旅遊景點和娛樂項目，而航天城及11 SKIES等零售娛樂新地標將相繼落成。11 SKIES是航天城内重點綜合式發展項目，11 SKIES 娛樂設施於 2023 年啟用，至於商場則於 2024 年陸續開幕 。該項目由新世界發展旗下 K11 負責營運，總樓面面積達 380 萬平方呎，有超過800間店舖，涵蓋逾120種餐飲概念，並設有全港最大的室內娛樂空間。

該項目另亦設有三幢甲級寫字樓，分別用作金融及財富管理、醫療健康服務及大灣區地區辦公室，其中寫字樓 K11 ATELIER 將於今年中率先入伙，預計會為本地經濟復甦注入新動力。

【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

責任編輯：葉泳珊

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