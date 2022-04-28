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【有相睇】放盤8個月　遇「財爺Plan」終吸引買家議價入市　峻瀅II高層三房1,028萬沽

股樓投資 18:42 2022/04/28

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自從政府於今年2月底再度放寬按保門檻，不少上車客、換樓客受惠，1,000萬元以上物業成交量也顯著上升，有業主放盤8個月，最近終於買家承接單位。利嘉閣趙洛民表示，將軍澳峻瀅2期3座高層H室，實用面積約735平方呎，屬3房間隔連多用途房，向南望山景及海景。

單位以約1,050萬元放盤8個月，獲同區客接洽，雙方經議價後減價22萬元，以約1,028萬元成交，實用呎價約13,986元。據了解，買家為首置客，心儀物業設兩個有窗洗手間，加上景觀開揚，睇樓2次即決定承接自住。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

據悉，原業主於2015年以716萬元買入單位，持貨7年，帳面賺約312萬元。區內代理指，將軍澳區交投暢旺，本月至今暫錄逾260宗成成交，而峻瀅II本月至今暫錄3宗成交，現時屋苑三房單位最低入場費為950萬元。

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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撰文 : 謝昕蕎

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