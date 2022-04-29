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網上票選50歲以上最性感名人 澳洲天后奪冠

環球社會熱點 09:05 2022/04/29

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針對50歲以上單身人士約會服務機構OurTime早前舉行投票，結果澳洲樂壇天后Kylie Minogue擊敗荷里活明星珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）等人，成50歲以上最性感名人。機構指，逾三分之一投票者支持Kylie Minogue，頭三名皆為女性。

英女星台上宣傳新戲 突收前夫爭撫養權法律文件 【下一頁】

OurTime公布民意調查結果，現年53歲的Kylie Minogue以35%支持率榮登冠軍，成50歲以上最性感名人。亞軍則由現年56歲，曾有「英國第一美女」之稱的演員兼模特兒的Liz Hurley奪得。

OurTime調查頭十排行榜

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現年53歲的美國女星珍妮花安妮斯頓則以32%支持率位居第三，而其前夫畢彼特（Brad Pitt） 則名列第6。投票頭三名皆為女性，男性而言，則以荷里活著名男星佐治古尼（George Clooney）位居第4為最高。

前經理人作供 Amber Heard利用馬斯克「攝時間」  【下一頁】

OurTime表示，是次受訪的50歲人中，幾乎一半認為自己現時較約20歲時更自信。同時亦有56%受訪者指，老年人不應有性行為的想法已經過時。 OurTime指，對大多數人而言，年齡僅僅是一個數字，很高興看到相關現象。

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責任編輯：李俊儀

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