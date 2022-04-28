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​​​​​​​【業績｜內險股】人保首季少賺13％　投資收益受累資本市場波動

股市 18:14 2022/04/28

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人保首季少賺13％，投資收益受累資本市場波動。

人保 （01339） 公佈截至3月底止首季業績，期內營業收入1895.68億元（人民幣），按年增加9.1％；惟純利按年倒退12.9％至87.44億元；每股盈利0.2元。

單計保險業務收入，期內收入2339.84億元，按年升14.3％。集團截至3月底止的核心償付能力充足率為190％，綜合核心償付能力充足率254％。

人保旗下人保財險期內實現原保費收入1521.39億元，按年增長12.2%；承保利潤43.16億元，按年增長10.8%。受資本市場波動影響，人保財險第一季度實現總投資收益365.40億元，按年減少11.6%

人保旗下人保壽險期內實現原保險保費收入597.50億元 ，按年增長17.9%；實現期交原保險保費收入388.26億元；淨利潤按年減少33.5%，至21.87億元。

另外，人保旗下人保健康期內原保險保費收入204.86億元，按年增長19.2%；淨利潤6.51億元 ，按年增長361.7%。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

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港股 業績公布 中國人民保險集團（01339）

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