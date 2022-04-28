【業績︱內房股】萬科首季多賺10.6%　惟經營活動現金流轉負

萬科 （02202） 首季純利按年升10.58%至14.3億元（人民幣，下同），收入微升0.65%至626.67億元。房地產開發業務結算面積為374.7 萬平方米，貢獻營業收入493.4億元，按年下降6.9%。

上季房地產開發業務合同銷售金額按年跌40.7%至1,065億元。截至3月底止，合併報表範圍內有4,776.2萬平方米已售資源未竣工結算，合同金額約7,385.1億元，較年初增加3.9%。

首季開發業務的稅前毛利率為21.8%，扣除稅金及附加後的毛利率為17.1%，整體的稅前毛利率為18.9%，稅後毛利率為15%。

值得留意是，季內經營活動產生現金流量淨額轉負，為負132.6億元，去年同期錄得168.8億元。

截至3月底止，淨負債率為34.6%；持有貨幣資金為1,417.8億元，對短期借款和一年內到期有息負債覆蓋倍數為2.6倍，較年初提升0.1倍。「三道紅線」持續保持綠檔。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

相關文章：【內房危機】廣東省政府：做好房企風險處置項目併購金融服務 探索資管公司參與高風險房企資產處置新模式

【恒大3333】恒大據指內部設五一任務 規定「10天銷售10億元人幣」