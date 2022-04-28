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【業績︱內房股】萬科首季多賺10.6%　惟經營活動現金流轉負

股市 18:10 2022/04/28

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萬科 （02202） 首季純利按年升10.58%至14.3億元（人民幣，下同），收入微升0.65%至626.67億元。房地產開發業務結算面積為374.7 萬平方米，貢獻營業收入493.4億元，按年下降6.9%。

上季房地產開發業務合同銷售金額按年跌40.7%至1,065億元。截至3月底止，合併報表範圍內有4,776.2萬平方米已售資源未竣工結算，合同金額約7,385.1億元，較年初增加3.9%。

首季開發業務的稅前毛利率為21.8%，扣除稅金及附加後的毛利率為17.1%，整體的稅前毛利率為18.9%，稅後毛利率為15%。

值得留意是，季內經營活動產生現金流量淨額轉負，為負132.6億元，去年同期錄得168.8億元。

截至3月底止，淨負債率為34.6%；持有貨幣資金為1,417.8億元，對短期借款和一年內到期有息負債覆蓋倍數為2.6倍，較年初提升0.1倍。「三道紅線」持續保持綠檔。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

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【恒大3333】恒大據指內部設五一任務　規定「10天銷售10億元人幣」

港股 萬科企業（02202）

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​​​​​​​【業績｜內險股】人保首季少賺13％　投資收益受累資本市場波動

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