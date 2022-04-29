【理財智慧】 公司都可以幫員工買人壽保險? 一文了解要員保險和團體人壽保險

在一間公司內，不少公司老闆都會為公司的資產投保，例如火險、水險等，如果發生任何意外損失，僱主都可以即時獲得賠償。但在一門生意中，往往「人力資源」才是最重要一環，即使有好的產品都需要技術人員配合和銷售人員才可以完成每一筆生意。但公司大多都忽略對於人力資源的保險，以下便會介紹關鍵僱員人壽保險和團體人壽保險。

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團體人壽保險

在香港的法律要求下，作為僱主需要為全職及兼職的員工提供醫療保險，當然每間公司提供的保障都各有不同。在僱員角度而言，員工福利也是一間工作環境的重要因素，因此有公司會為員工額外投保一份「團體人壽保險」，假設僱員因為工作的原因身故、傷殘時可以為僱員的親人提供照顧，當中的保額可以固定或以僱員的月薪倍數釐定。因此如果公司可以提供團體人壽保險，為僱員提供額外的保障。但由於團體人壽保險是按公司的規模、員工工作性質而釐定，因此如果有興趣的讀者可以聯絡保險經紀再作跟進。

要員人壽保險

在每一間公司中，總有幾個「要員」，他們的績效與公司的表現是密不可分，例如公司的創立人、公司的董事、行政總裁等。但萬一他們不幸離世、患病和發生意外，可能對於公司有負面的影響。因此有保險公司提供「關鍵僱員人壽保險」，主要是公司為關鍵僱員投保，指如果該員工不幸身故，公司便可以獲得一筆過的人壽賠償。公司可以利用資金用於培訓接班人、彌補身故者創造的營收及盈利等。

是否需要交稅

如果保費是由公司支付的話，所有的保費都可以作為公司的支出，可以用作扣除利得稅。如果是團體人壽保險，由於受益人是僱員的家人，如果僱員不幸離世，其給予家人的賠償無需支付稅款。如果是要員人壽保險，由於受益人是公司，其給予公司的賠償會被視為公司的營運收入，則需要課稅。

僱員是否需要額外醫保?

可能有不少僱員認為公司都已經提供醫療保險，自己無需再額外購買醫保，但其實公司提供的醫保大多都只是足夠支付「非住院」的醫療費用，例如私家醫療門診，但對於一些住院醫療費用或手術費用都不足夠。因此，作為僱員可以考慮為自己額外購買一份可退稅的自願醫保，除了可以不幸需要住院可以向保險公司申索外，也可以扣稅。

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記者：陳佳恩