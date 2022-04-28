  • 28°C
香港時間 : 2022428日 (四) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職業規劃】生物科技前景樂觀　實習有助本科生及早計劃事業

商業 18:19 2022/04/28

分享：

分享：

(法新社圖片)

實習是新鮮人投身社會前預習的好機會，近年亦有生命科技機構為本港大學生提供實習機會，讓他們進入職場前實踐所學，及認識更多行業知識，據香港生命科技青年會公布的《生命科技人才培訓調查》報告指，約6成受訪者對香港生命科學相關學科的就業信心及前景感到樂觀。

【職場文化】4成員工擔心技能過時　提升能力求增值

該報告於去年12月至今年2月進行，成功收回201份問卷，受訪對象為生命科技課程的學生、畢業生及相關從業人士。

香港生命科技青年會執行總監黃槿表示：「學生透過實習計劃，能與業內專業人士及從業者接觸，有助認識生物科技的研發、行業業務拓展、投資策略、檢測及營銷等範疇工作，獲得實用知識、軟技能及行業最新趨勢，更可開闊眼界。」

他更表示，近年疫情下，大眾對公共衛生及生命科學的認知大幅提升，提升就讀生物科技及生物工程本科生的發展機會，令相關工作選擇增多。學生可透過實習掌握應用行業知識，亦有助本科生規劃未來。另外，報告指出，83%受訪者認為參與實習計劃有助未來就業；另約7成人表示，會向教授或導師尋求生物科技的職業發展或深造建議。

【WFH】混合式辦公有助提升效率　哈佛：每周返公司1至2天最好

行業前景樂觀    實習提供更多機遇
報告又指出，約8成受訪者表示，最感興趣的實習工作是研究與開發領域，約5成半人有志於生物科技行業發展，另約4成受訪者希望在生物科技相關的傳訊與行政事務領域實習。黃槿認為：「本地大學的生物科技學系仍在起步階段，本科生可藉實習發展多元化技能。」，另外，報告又指，約3成受訪者最想在製藥及生物技術初創公司實習，其次是實驗室或臨床研究公司、風險投資或基金公司方面工作。

去年港府在施政報告中，有關推動香港生物科學發展政策中提到，要鞏固香港在基礎研究的領導地位，並建議於河套地區港深創科園內設立生命健康創新科研中心，提升本地生物科學的發展機遇。

記者：向頌勤

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文
職場技能 職涯規劃 職位招聘 畢業 就業 生物科技 科研 實習 科技行業

上一篇文章

【消費券商機】消費券出台商戶拓網上銷售　SHOPLINE去年註冊開店商戶較疫前增1.25倍

下一篇文章

【網購商機】 港人最愛晚上瀏覽網購平台　O2O行銷成未來大勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【供應鏈】上海封城延誤美碼頭工潮　料7月再挫美供應鏈
【供應鏈】上海封城延誤美碼頭工潮　料7月再挫美供應鏈
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【疫市營商】香港女性創業家指數亞太區排名升至第4位　得分62.7與去年相同
【疫市營商】香港女性創業家指數亞太區排名升至第4位　得分62.7與去年相同
【大灣區】香港出口商會推大灣區商務平台　助香港設計品牌進軍內地
【大灣區】香港出口商會推大灣區商務平台　助香港設計品牌進軍內地
【電訊盈科】MakerVille新方向　拓展香港以外市場
【電訊盈科】MakerVille新方向　拓展香港以外市場
【Elon Musk】Elon Musk又有新計劃　欲收購Coca-Cola帶回可卡因配方？
【Elon Musk】Elon Musk又有新計劃　欲收購Coca-Cola帶回可卡因配方？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款