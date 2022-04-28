【職業規劃】生物科技前景樂觀　實習有助本科生及早計劃事業

▲ (法新社圖片)

實習是新鮮人投身社會前預習的好機會，近年亦有生命科技機構為本港大學生提供實習機會，讓他們進入職場前實踐所學，及認識更多行業知識，據香港生命科技青年會公布的《生命科技人才培訓調查》報告指，約6成受訪者對香港生命科學相關學科的就業信心及前景感到樂觀。

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該報告於去年12月至今年2月進行，成功收回201份問卷，受訪對象為生命科技課程的學生、畢業生及相關從業人士。

香港生命科技青年會執行總監黃槿表示：「學生透過實習計劃，能與業內專業人士及從業者接觸，有助認識生物科技的研發、行業業務拓展、投資策略、檢測及營銷等範疇工作，獲得實用知識、軟技能及行業最新趨勢，更可開闊眼界。」

他更表示，近年疫情下，大眾對公共衛生及生命科學的認知大幅提升，提升就讀生物科技及生物工程本科生的發展機會，令相關工作選擇增多。學生可透過實習掌握應用行業知識，亦有助本科生規劃未來。另外，報告指出，83%受訪者認為參與實習計劃有助未來就業；另約7成人表示，會向教授或導師尋求生物科技的職業發展或深造建議。

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行業前景樂觀 實習提供更多機遇

報告又指出，約8成受訪者表示，最感興趣的實習工作是研究與開發領域，約5成半人有志於生物科技行業發展，另約4成受訪者希望在生物科技相關的傳訊與行政事務領域實習。黃槿認為：「本地大學的生物科技學系仍在起步階段，本科生可藉實習發展多元化技能。」，另外，報告又指，約3成受訪者最想在製藥及生物技術初創公司實習，其次是實驗室或臨床研究公司、風險投資或基金公司方面工作。

去年港府在施政報告中，有關推動香港生物科學發展政策中提到，要鞏固香港在基礎研究的領導地位，並建議於河套地區港深創科園內設立生命健康創新科研中心，提升本地生物科學的發展機遇。

記者：向頌勤

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