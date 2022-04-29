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英女星台上宣傳新戲 突收前夫爭撫養權法律文件

環球社會熱點 08:05 2022/04/29

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美國男星韋史密夫在奧斯卡頒獎禮上掌摑頒獎人Chris Rock一事哄動全球，近日再有類似尷尬場面出現。英國女星Olivia Wilde日前在台上宣傳新戲途中，突然接獲前夫提交的爭奪子女撫養權法律文件。

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英國未來或加息 財相警告按揭恐多付近萬 【下一頁】

Olivia Wilde周二（26日）在拉斯維加斯參加「CinemaCon」，並上台宣傳自編自導新戲《Don't Worry Darling》。期間，Olivia Wilde前夫僱用的傳票傳達人上台，交予她一個信封。

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據報，Olivia Wilde當時一臉震驚，起初以為是劇本，甚至以為是安排好的橋段。但Olivia Wilde看到信封上寫有「私人及保密」（personal and confidential），打開信件稍加閱覽便繼續宣傳。

消息人士透露，文件為前夫與Olivia Wilde爭奪兩名年幼子女撫養權的法律文件，通知她案件即將進入法律程序。有指，前夫僱人傳交傳票時不知Olivia Wilde行程，導致出現如此尷尬場面。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

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責任編輯：吳漢培

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