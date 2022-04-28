▲ 【麥浚龍家族】父親麥紹棠轉讓中建富通近半持股予長兄麥浚翹 疑部署分身家？

藝人麥浚龍父親麥紹棠疑似部署分身家或接班，目前麥紹棠透過3間投資公司持有中建富通 （00138） 權益，聯交所披露，麥紹棠一口氣將上述投資公司49%股份轉讓予麥浚龍兄長麥浚翹，帶動麥浚翹的中建富通權益升至超過5成水平。

麥紹棠此前透過Capital Winner Investments Limited（CWI）、Capital Force International Limited（CFI）及New Capital Industrial Limited（NCI）持有中建富通的93.81%權益。

聯交所披露，麥紹棠在周一（25日）將CFI及NCI 手上的5%中建富通可換股債券轉讓予麥浚龍兄長麥浚翹，其後麥紹棠周三（27日）再將CWI、CFI及NCI的49%股權轉讓予麥浚翹，帶動麥浚翹的中建富通權益由0%急增至51.08%或4.46億股。但麥紹棠權益仍被視作擁有93.81%權益

麥浚翹為本港著名潮人，曾創辦潮流品牌Silly Thing及雜誌《Milk》等。

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