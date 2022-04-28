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【業績｜內險股】財險首季少賺約3％　非車險業務承保利潤大增1.5倍

股市 17:52 2022/04/28

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財險首季少賺約3％，非車險業務承保利潤大增1.5倍。

財險 （02328） 公佈今佈截至3月底止首季業績，期內保險業務收入1,524.70億元（人民幣，下同），按年增長12.2%；淨利潤86.54億元，按年跌3.2％。

集團期內承保利潤43.16億元，按年升10.8％；惟總投資收益按年倒退11.6％，至65.4億元；總投資收益率1.2%，按年下降0.2個百分點。

其他指標方面，期內賠付率70.5%，按年提高0.2個百分點；費用率25.1%，按年下降0.3個百分點；綜合成本率95.6%，按年下降0.1個百分點。至於集團截至3月底止，綜合償付能力充足率及核心綜合償付能力充足率則分別為235％及203％，分別按年跌49個百分點及63個百分點。

按業務劃分，機動車輛險保險業務收入637.82億元人民幣，按年增長10.9%，綜合成本率96.0%，承保利潤按年減少21.3%至24.87億元；非車險業務保險業務收入886.88億元，按年增長13.2%，承保利潤按年增長148.8%，至18.29億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

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港股 中國財險（02328） 業績公布
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