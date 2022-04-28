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【物流危機】中國持續實施封城導致訂單積壓 專家警告重啟後將發生「物流海嘯」呼籲全球做好準備

理財智慧 18:27 2022/04/28

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中國持續實施嚴格的清零政策，上海等大型城市繼續封城，造成訂單積壓問題，同時港口排隊的商船也不斷增加，有專家警告，一旦重啟，貨櫃船海嘯將淹沒全球航線，對物流行業造成極大沖擊。

【加密貨幣】中非共和國將比特幣列為法定貨幣 惟去年網絡覆蓋率僅佔人口11.4%【下一頁

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

目前貨櫃吞吐量居全球第二的安特衛普港執行長Jacques Vandermeiren近日在接受外媒專訪時指出，中國持續實施的清零政策這勢必會在今年一整年對物流行業帶來巨大負面影響，情況會比2021年時更為嚴重。目前中國的港口吞吐量驟減，導致空櫃堆積如山、大量商船閒置港外，一旦中國重啟經濟，這些商船就會開始將貨物運往全球，造成「物流海嘯」

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

供應鏈風險分析機構Everstream Analytics執行長Julie Gerdeman表示，一旦產品出口活動恢復、大量船隻湧進美國西岸港口，等待時間勢必會大幅增加。

【消費情報】新鴻基全新Go Royal帝賞會員獎賞計劃 可與新地商場The Point共享積分【下一頁

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記者：鄭日棱

 

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