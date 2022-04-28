【物流危機】中國持續實施封城導致訂單積壓 專家警告重啟後將發生「物流海嘯」呼籲全球做好準備

中國持續實施嚴格的清零政策，上海等大型城市繼續封城，造成訂單積壓問題，同時港口排隊的商船也不斷增加，有專家警告，一旦重啟，貨櫃船海嘯將淹沒全球航線，對物流行業造成極大沖擊。

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目前貨櫃吞吐量居全球第二的安特衛普港執行長Jacques Vandermeiren近日在接受外媒專訪時指出，中國持續實施的清零政策這勢必會在今年一整年對物流行業帶來巨大負面影響，情況會比2021年時更為嚴重。目前中國的港口吞吐量驟減，導致空櫃堆積如山、大量商船閒置港外，一旦中國重啟經濟，這些商船就會開始將貨物運往全球，造成「物流海嘯」

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供應鏈風險分析機構Everstream Analytics執行長Julie Gerdeman表示，一旦產品出口活動恢復、大量船隻湧進美國西岸港口，等待時間勢必會大幅增加。

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記者：鄭日棱