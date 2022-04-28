【烏克蘭戰爭】烏城市赫爾松下月起用盧布 俄軍催淚彈驅散示威者

俄羅斯加強在烏克蘭東部及南部的軍事行動，俄軍聲稱成功佔領烏克蘭南部城市赫爾松。俄羅斯新聞社引述當地親俄軍民行政當局副主席指，赫爾松地區從5月1日起過渡使用盧布。他續稱，赫爾松無可能再重受烏國控制。

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烏克蘭赫爾松區當局表示，俄軍接管當地政府大樓後，周二（26日）任命親俄市長。

俄羅斯新聞社（RIA）周三（27日）引述由俄軍設立的赫爾松（Kherson）區軍民行政當局、副主席Kirill Stremousov指，當地自5月1日起過渡使用盧布，當地民眾4個月後要完全使用盧布。此外，赫爾松區已開始播放俄羅斯電視節目及廣播，並恢復與克里米亞的貿易關係。

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Stremousov續稱，赫爾松區絕不可能重返烏克蘭控制，當地會自行發展經濟，不會執行基輔的政策。他又否認俄羅斯會在當地發起獨立公投，強調目前首要任務是恢復當地經濟，暫未計劃舉行公投。

大批赫爾松市民眾周三發起反佔領集會，被俄軍以催淚彈及閃光彈驅散，據悉有多人受傷。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）讚揚民眾行動，感謝他們堅持反抗。

同日晚上當地一座電視塔附近發生爆炸，RIA報稱烏軍當晚向赫爾松發射3枚導彈，其中2枚被俄軍撃落。

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責任編輯：郭麗明