【本地老字號】越南買米中伏摻煙頭　超力第二代決心買日本米機保品質

▲ 超力國際董事總經理莫傑琳每次受訪時，也身穿一襲紅衣。（曾耀輝攝）

莫氏家族第二代莫傑琳自大學畢業後，便加入超力參與營運多年。作為老字號的掌舵人，她由自身開始，希望令品牌形象年輕；更不惜大費周章，於本地廠房引入「米機界Hermes」。

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超力國際董事總經理莫傑琳已參與公司營運多年，每次受訪時也身穿一襲紅衣，因為是屬於超力的顏色。作為本地老字號的掌舵人，她形象年輕，驟眼看亦猜不出她的真實年齡。莫解釋：

我是刻意保持年輕，我不想大家覺得超力很老土，希望維持品牌形象。

初次買米被騙

莫傑琳憶述初初加入米行，少不了撞板「交學費」。她當時第一次隻身到越南採購米，「最終收到的米有很多雜質，甚至是摻著煙頭。」那批米只好報銷，跌一跤上一課，此經歷亦令她執意要為超力引入半自動化生產線。加上設置米機後，超力不同系列的包裝米可按「配方」，把新舊米混合，令米飯的口感可以滿足不同顧客的需求。

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引入日本米機保品質

超力位於粉嶺的廠房，設有三條生產線，每條成本逾200萬，內有多種機器，如來自日本企業Satake的色選機、去石機等。談到色選機，莫傑琳更雙眼發光。

我很喜歡這部機，這像是米機界的Hermes。

超力當時想引入Satake的色選機及去石機，亦不容易。莫傑琳說：「Satake的員工來到我們的廠房視察後，拒絕把機器售給我們，原因是這裡地方小，無法把機器的效果發揮得最好。」莫最終按日本方面的要求，不惜把整個廠房的設置搬後5厘米，才可安置這些機器。

設機械臂減體力損耗

除了米機外，超力亦不斷完善生產線，提升自動化，例如加設機械臂。莫解釋，重點並非是節省人手、成本，而是搬運包裝米對體力需求大。這些工作對員工造成負擔，亦難以請人。

該企最近亦拓展倉庫，希望整合及建設不同倉庫，令出貨更有效率。莫傑琳對倉庫設計亦有要求，例如設雙深度貨架（即雙排貨架並列），減少通道，提升倉存空間。

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記者：葉泳珊