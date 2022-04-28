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【網絡安全】美國懸賞7,800萬　追捕俄羅斯Sandworm黑客

科技 18:46 2022/04/28

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美國國務院本周推出新的正義獎勵計畫（Rewards for Justice，RFJ），提供最高1,000萬美元（約7,846萬港元）的獎金，來追捕及收取俄羅斯黑客集團Sandworm的6名成員資料。（官網圖片）

近年美國遭黑客網路攻擊事件頻生，嚴重危害社會安全。有見及此，美國國務院本周推出新的正義獎勵計畫（Rewards for Justice，RFJ），提供最高1,000萬美元（約7,846萬港元）的獎金，來追捕及收取俄羅斯黑客集團Sandworm的6名成員資料。

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美國國務院在新聞稿中表示，現時正在追捕俄羅斯情報局（GRU）的74455部隊，其又被稱為Sandworm Team、Telebots、Voodoo Bear與Iron Viking。據悉該部隊自2015年起，就於全球展開網路攻擊，包括在2018年時攻擊於南韓舉行的冬季奧運會。

美國國務院續指，黑客集團Sandworm曾於2017年使用勒索軟件NotPetya對全球網絡進行攻擊，導致美國大量電腦系統受到影響，包括在賓夕凡尼亞州的Heritage Valley醫院系統。此外，法國、德國、意大利等國家同時亦受到攻擊，估計累積損失已高達數十億美元。

透過暗網報告　保護線人安全

是次計畫美國國務院將提供最高1,000萬美元（約7,846萬港元）的獎金，鼓勵民眾提交可以辨識黑客集團Sandworm成員的身份、位置的訊息或線索。而且更設置一個暗網作為報告渠道，保護潛在消息來源的安全，以加強追捕網絡罪犯。
 
事實上，美國早已得知Sandworm的6名成員身分，當局政府早於2020年就以電腦詐欺、電匯詐欺及身分竊盜等7項罪名起訴黑客集團Sandworm成員，包括：34歲的Yuriy Sergeyevich Andrienko、37歲的Sergey Vladimirovich Detistov、30歲的Pavel Valeryevich Frolov、31歲的Anatoliy Sergeyevich Kovalev、29歲的Artem Valeryevich Ochichenko，以及34歲的Petr Nikolayevich Pliskin。但就算遭到美國起訴，Sandworm依然如故，因此是次決定要將黑客緝拿歸案。

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【網絡安全】港人防範意識增強　香港保安觀察報告：單一網絡保安事件宗數正下跌

責任編輯：黃顯晴

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