【網絡安全】港人防範意識增強　香港保安觀察報告：單一網絡保安事件宗數正下跌

勒索軟件近年變得更為普遍，不少企業及其員工也變得更為謹慎，部署好策略應對潛在的風險。香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）今（28日）發布最新一個季度的《香港保安觀察報告》，揭示2022年第一季度涉及香港的單一網絡保安事件及情況。

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報告發現，港人的防範意識正不斷提升， 2022年第一季度涉及香港的單一網絡保安事件較對上一季下跌4.8%，共有4,527宗，也是2020年第四季以來網絡保安事件最少的一季。其中過往最為普遍的，釣魚網站攻擊也按季下跌24%，僅有806宗。

▲ 2022第一季度涉及香港的單一網絡保安事件宗數（HKCERT資料圖片）

不過，網頁塗改事件卻增加21%， 總計有718宗，受保安漏洞影響的共估325宗。其他包括文件包含漏洞、伺服器入侵等。HKCERT指出，案件增加主要是因為IT人員未有修補保安漏洞，而且開發人員不小心下載及使用了包含惡意程式碼的組件。報告提到，在2022年3月，NPM套件庫被發現有達600個此類問題組件，利用偽冒名稱及混淆軟件套件管理器等方法誘騙開發人員安裝。

▲ 香港網絡內的主要殭屍網絡（HKCERT資料圖片）

面對相關問題，HKCERT建議開發人員可建立保安和漏洞管理政策、整合保安軟件開發框架（SSDF）至軟件開發生命週期（SDLC）中、只從官方存儲庫下載第三方軟件等。

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責任編輯：曾曉汶

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