  • 30°C
香港時間 : 2022428日 (四) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】港人防範意識增強　香港保安觀察報告：單一網絡保安事件宗數正下跌

科技 17:18 2022/04/28

分享：

分享：

勒索軟件近年變得更為普遍，不少企業及其員工也變得更為謹慎，部署好策略應對潛在的風險。香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）今（28日）發布最新一個季度的《香港保安觀察報告》，揭示2022年第一季度涉及香港的單一網絡保安事件及情況。

【網絡攻擊】物聯網不安全　去年遭黑客攻擊逾9億次

【網絡安全法】保安局正準備網絡安全立法　料下半年展開公眾諮詢

報告發現，港人的防範意識正不斷提升， 2022年第一季度涉及香港的單一網絡保安事件較對上一季下跌4.8%，共有4,527宗，也是2020年第四季以來網絡保安事件最少的一季。其中過往最為普遍的，釣魚網站攻擊也按季下跌24%，僅有806宗。

2022第一季度涉及香港的單一網絡保安事件宗數（HKCERT資料圖片）

不過，網頁塗改事件卻增加21%， 總計有718宗，受保安漏洞影響的共估325宗。其他包括文件包含漏洞、伺服器入侵等。HKCERT指出，案件增加主要是因為IT人員未有修補保安漏洞，而且開發人員不小心下載及使用了包含惡意程式碼的組件。報告提到，在2022年3月，NPM套件庫被發現有達600個此類問題組件，利用偽冒名稱及混淆軟件套件管理器等方法誘騙開發人員安裝。

香港網絡內的主要殭屍網絡（HKCERT資料圖片）

面對相關問題，HKCERT建議開發人員可建立保安和漏洞管理政策、整合保安軟件開發框架（SSDF）至軟件開發生命週期（SDLC）中、只從官方存儲庫下載第三方軟件等。

【黑客鎖定烏克蘭】烏克蘭成功阻截俄方網絡攻擊　發現新型惡意軟件

責任編輯：曾曉汶

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料
今日
【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料
【數據安全】Google Play Store更新數據安全標籤　提高數據使用透明度
2022/04/27
【數據安全】Google Play Store更新數據安全標籤　提高數據使用透明度
【金融欺詐】美國特勤局：自2015截獲約值8億港元加密貨幣非法活動
2022/04/20
【金融欺詐】美國特勤局：自2015截獲約值8億港元加密貨幣非法活動
【網絡安全】解壓縮軟件7-Zip爆漏洞　Windows權限隨時被黑客控制
2022/04/21
【網絡安全】解壓縮軟件7-Zip爆漏洞　Windows權限隨時被黑客控制

你可能感興趣

【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料
今日 13:15
【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料
【數據安全】Google Play Store更新數據安全標籤　提高數據使用透明度
12:01 2022/04/27
【數據安全】Google Play Store更新數據安全標籤　提高數據使用透明度
【金融欺詐】美國特勤局：自2015截獲約值8億港元加密貨幣非法活動
14:46 2022/04/20
【金融欺詐】美國特勤局：自2015截獲約值8億港元加密貨幣非法活動
網絡保安 勒索 保安 香港生產力促進局 香港 軟件

下一篇文章

【勇闖遊戲界】Netflix持續擴大遊戲版圖　傳今年將推出50款手遊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷福音】Sony組遊戲保存隊　提供逾百款舊款PS遊戲
【機迷福音】Sony組遊戲保存隊　提供逾百款舊款PS遊戲
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
【機迷熱話】微軟公布數據　Xbox Cloud Gaming用戶數已破千萬
【機迷熱話】微軟公布數據　Xbox Cloud Gaming用戶數已破千萬
【三星動向】三星T7 Shield便攜式SSD　較SATA SSD快逾1.9倍
【三星動向】三星T7 Shield便攜式SSD　較SATA SSD快逾1.9倍
【Google】Android 13推出公開測試版　Pixel手機搶先試用
【Google】Android 13推出公開測試版　Pixel手機搶先試用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款