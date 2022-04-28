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【虛擬經濟】酒店也進駐元宇宙？ 新加坡千禧國際酒店集團夥Decentraland 將建立虛擬酒店

理財智慧 18:12 2022/04/28

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新加坡億萬富翁郭令明（Kwek Leng Beng）旗下酒店品牌千禧國際酒店集團（Millennium Hotelsand Resorts）日前表示，它正在Decentraland上推出一家名為M Social Decentraland的酒店。將於 5 月 5 日推出。

據悉，虛擬酒店位於 Decentraland 中心的 Genesis Plaza 附近，遊客進入 M Social Decentraland 可以與歡迎大廳中每個人的頭像互動。化身成客人踏上酒店的探索之旅。那些到達 Decentraland 頂峰的人將有機會贏得「現實世界的酒店驚喜」。

【青姐話】二次尋底   有幾難睇？

千禧國際酒店集團表示M Social Decentraland 將使其能夠通過線上連接到線下來接觸新客戶和現有客戶。集團同時表示將與志同道合的合作夥伴討論未來的合作，酒店未來的整合將包括紀念情人節和元旦等特殊場合推出的特別活動。

日前，香港富豪酒店集團亦宣布正在The Sandbox上打造首個綠色都市Meta Green，計劃於10月推出。

【溫股知新】虎年暫時仲係苦   剖析基建消費股

【家庭入息】統計處公布18區家庭收入中位數 全港住户平均月入2.75萬 較前年增加500元 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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