  • 28°C
香港時間 : 2022428日 (四) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網購商機】 港人最愛晚上瀏覽網購平台　O2O行銷成未來大勢

商業 17:51 2022/04/28

分享：

分享：

疫情下網購日漸盛行，SHOPLINE公布最新調查，剖析過去一年香港電子商務市場情況，以及展望來年網店趨勢。其香港區副總經理趙公亮（Nick）表示，網購、O2O銷售已是未來不可逆轉的趨勢，更指線下零售已不再是顧客習慣的模式。

SHOPLINE的《2022香港開店白皮書》，整理了其2021年的電商和網購市場數據。當中，2021年全年顧客觸及總量達264萬人，香港商戶的全年總營業額按年增長41%，總訂單量亦按年增長47%。

【酷熱天氣】天氣持續酷熱　帶動冷氣機銷售升4成

熱門網店產業佔比的前三名，依次為生活起居、流行衣飾及綜合零售 （見表），佔整體超過一半。當中，綜合零售產業蟬聯香港網店產業的商品成交金額首位，營業額佔比達20.3%。其次依次為流行衣飾、飲食產品、美妝保養、其他，分別佔比為20.1%、17.8%、11.6%、11%。

2021年熱門網店產業佔比
產業 佔比（%）
生活起居 20.0
流行衣飾 17.4
綜合零售 13.9
美妝保養 12.5
飲食產品 9.0
電子產品 3.5
服務與課程 3.0
親子用品 2.3
寵物用品 1.8
戶外運動 2.7
資料來源：2022香港開店白皮書

【上網習慣】網站使用量過去兩年增長57%   增速超越應用程式

港人最愛周四、五網購　晚上10時後較爽手
調查也提及示顧客消費高峰日子及時段。訂單高峰日子從星期四及星期六，轉為星期四及星期五。瀏覽時間則多在晚上9時至凌晨0時，屬網店瀏覽量的高峰時段。

不過，顧客下單時段不同，亦較為分散。分布時間如下：

  • 下午1時至晚上7時
  • 晚上10時至凌晨0時

趙公亮表示，將有三大市場展望，助商戶部署來年網上銷售策略，包括O2O全方位銷售、直播行銷、經營品牌自家會員制。平台在線上發展很多，但O2O全渠道銷售更具潛力，故來年計劃將會在這方面發展，同時深化在社交媒體上，助商戶將流量轉化為營業額。

【WFH】混合式辦公有助提升效率　哈佛：每周返公司1至2天最好

記者：馬意文

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網購商機】外送平台疫下快速求變　foodpanda mall整體銷量升逾32%
2022/03/14
【網購商機】外送平台疫下快速求變　foodpanda mall整體銷量升逾32%
日Amazon擴大新鮮食品網購　追加到店自取服務
2022/03/25
日Amazon擴大新鮮食品網購　追加到店自取服務
【香港零售】2月網上銷售按年增50%　網購平台銷售按年倍數增長
2022/03/31
【香港零售】2月網上銷售按年增50%　網購平台銷售按年倍數增長
【數碼騙案】網購危機！　全球網購船運詐騙去年激增7.8倍　2年間升1500%
2022/04/07
【數碼騙案】網購危機！　全球網購船運詐騙去年激增7.8倍　2年間升1500%

你可能感興趣

【網購商機】外送平台疫下快速求變　foodpanda mall整體銷量升逾32%
18:00 2022/03/14
【網購商機】外送平台疫下快速求變　foodpanda mall整體銷量升逾32%
日Amazon擴大新鮮食品網購　追加到店自取服務
19:11 2022/03/25
日Amazon擴大新鮮食品網購　追加到店自取服務
【香港零售】2月網上銷售按年增50%　網購平台銷售按年倍數增長
19:18 2022/03/31
【香港零售】2月網上銷售按年增50%　網購平台銷售按年倍數增長
網購平台 時裝服飾 網上購物 市場拓展 社交平台 疫情 產品 銷售 媒體 零售

上一篇文章

【職業規劃】生物科技前景樂觀　實習有助本科生及早計劃事業

下一篇文章

【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【供應鏈】上海封城延誤美碼頭工潮　料7月再挫美供應鏈
【供應鏈】上海封城延誤美碼頭工潮　料7月再挫美供應鏈
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【疫市營商】香港女性創業家指數亞太區排名升至第4位　得分62.7與去年相同
【疫市營商】香港女性創業家指數亞太區排名升至第4位　得分62.7與去年相同
【大灣區】香港出口商會推大灣區商務平台　助香港設計品牌進軍內地
【大灣區】香港出口商會推大灣區商務平台　助香港設計品牌進軍內地
【電訊盈科】MakerVille新方向　拓展香港以外市場
【電訊盈科】MakerVille新方向　拓展香港以外市場
【Elon Musk】Elon Musk又有新計劃　欲收購Coca-Cola帶回可卡因配方？
【Elon Musk】Elon Musk又有新計劃　欲收購Coca-Cola帶回可卡因配方？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款