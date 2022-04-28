【網購商機】 港人最愛晚上瀏覽網購平台　O2O行銷成未來大勢

疫情下網購日漸盛行，SHOPLINE公布最新調查，剖析過去一年香港電子商務市場情況，以及展望來年網店趨勢。其香港區副總經理趙公亮（Nick）表示，網購、O2O銷售已是未來不可逆轉的趨勢，更指線下零售已不再是顧客習慣的模式。

SHOPLINE的《2022香港開店白皮書》，整理了其2021年的電商和網購市場數據。當中，2021年全年顧客觸及總量達264萬人，香港商戶的全年總營業額按年增長41%，總訂單量亦按年增長47%。

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熱門網店產業佔比的前三名，依次為生活起居、流行衣飾及綜合零售 （見表），佔整體超過一半。當中，綜合零售產業蟬聯香港網店產業的商品成交金額首位，營業額佔比達20.3%。其次依次為流行衣飾、飲食產品、美妝保養、其他，分別佔比為20.1%、17.8%、11.6%、11%。

2021年熱門網店產業佔比 產業 佔比（%） 生活起居 20.0 流行衣飾 17.4 綜合零售 13.9 美妝保養 12.5 飲食產品 9.0 電子產品 3.5 服務與課程 3.0 親子用品 2.3 寵物用品 1.8 戶外運動 2.7 資料來源：2022香港開店白皮書

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調查也提及示顧客消費高峰日子及時段。訂單高峰日子從星期四及星期六，轉為星期四及星期五。瀏覽時間則多在晚上9時至凌晨0時，屬網店瀏覽量的高峰時段。

不過，顧客下單時段不同，亦較為分散。分布時間如下：

下午1時至晚上7時

晚上10時至凌晨0時

趙公亮表示，將有三大市場展望，助商戶部署來年網上銷售策略，包括O2O全方位銷售、直播行銷、經營品牌自家會員制。平台在線上發展很多，但O2O全渠道銷售更具潛力，故來年計劃將會在這方面發展，同時深化在社交媒體上，助商戶將流量轉化為營業額。

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記者：馬意文