  • 30°C
香港時間 : 2022428日 (四) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售

股樓投資 17:15 2022/04/28

分享：

分享：

新盤熱賣，再有項目準備登場。新地旗下屯門兆康第54區商住項目，今命名為NOVO LAND，項目全盤共提供4,585伙，而第1A期佔當中824伙。

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND共分6期發展，提供逾4,500伙單位，戶型由開放式至四房間隔，主打中小型單位。他指出，項目住客會所連同公共花園及遊樂地方總面積約40萬平方呎，並自設逾4.9萬平方呎商場，屬屯門區內最大型私人住宅發展項目。據了解，NOVO LAND第1A期共有2座，提供824伙。至於其餘5期為1B期、2A期、2B期、3A期及3B期，分別提供800伙、929伙、729伙、534伙及769伙。

發展商透露，項目第1A期最快今年6月推售，預計關鍵日期為2023年6月底，又指疫情緩和後，料今年將有4至5個全新項目推出。資料顯示，NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，鄰近港鐵兆康站，且附近設有6條巴士線，方便住戶前往港九新界各區。

同場加映︰【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【港交所 388】港交所首季少賺31% 投資轉虧1億元 日均成交大減35%【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

港島高層豪裝租盤　一房月租1.53萬　租客睇完即簽約｜有相睇
2022/04/27
港島高層豪裝租盤　一房月租1.53萬　租客睇完即簽約｜有相睇
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
2022/04/27
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
【二手蝕讓】白石角半新樓再錄貶值　雲滙業主4年蝕逾42萬
2022/04/27
【二手蝕讓】白石角半新樓再錄貶值　雲滙業主4年蝕逾42萬

你可能感興趣

港島高層豪裝租盤　一房月租1.53萬　租客睇完即簽約｜有相睇
17:17 2022/04/27
港島高層豪裝租盤　一房月租1.53萬　租客睇完即簽約｜有相睇
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
18:38 2022/04/27
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
【二手蝕讓】白石角半新樓再錄貶值　雲滙業主4年蝕逾42萬
19:13 2022/04/27
【二手蝕讓】白石角半新樓再錄貶值　雲滙業主4年蝕逾42萬
私人屋苑 NOVO LAND 新界 屯門 新地 發展商

上一篇文章

【居屋裝修】 一家3口嫌單位殘舊 花40萬翻新414呎單位 採用大量木系元素 打造全屋田園風格

下一篇文章

【全球首富】下一個目標？Elon Musk稱下一步收購可口可樂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【綠色債券】2022綠色債券懶人包 認購細節﹑優惠一覽（更新至4月25日）
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
【樓市趣聞】路過地產舖　豈料執到寶　巧遇東港城心水單位　「心血來潮」斥782萬入市
【職場熱話】打工仔轉新工數月 月入50k人事關係好 卻得到夢寐以求公司取錄 人工低1萬仍感心動
【職場熱話】打工仔轉新工數月 月入50k人事關係好 卻得到夢寐以求公司取錄 人工低1萬仍感心動
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
啟德臨海新地標「THE HENLEY II」壓軸登場　示範單位超廣角觀感全面睇
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%
【二手蝕讓】白石角半新樓再錄貶值　雲滙業主4年蝕逾42萬
【二手蝕讓】白石角半新樓再錄貶值　雲滙業主4年蝕逾42萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款