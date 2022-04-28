兆康新盤命名NOVO LAND　涉逾4,500伙　提供開放式至四房戶　新地︰料最快6月推售

新盤熱賣，再有項目準備登場。新地旗下屯門兆康第54區商住項目，今命名為NOVO LAND，項目全盤共提供4,585伙，而第1A期佔當中824伙。

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND共分6期發展，提供逾4,500伙單位，戶型由開放式至四房間隔，主打中小型單位。他指出，項目住客會所連同公共花園及遊樂地方總面積約40萬平方呎，並自設逾4.9萬平方呎商場，屬屯門區內最大型私人住宅發展項目。據了解，NOVO LAND第1A期共有2座，提供824伙。至於其餘5期為1B期、2A期、2B期、3A期及3B期，分別提供800伙、929伙、729伙、534伙及769伙。

發展商透露，項目第1A期最快今年6月推售，預計關鍵日期為2023年6月底，又指疫情緩和後，料今年將有4至5個全新項目推出。資料顯示，NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，鄰近港鐵兆康站，且附近設有6條巴士線，方便住戶前往港九新界各區。

同場加映︰【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【港交所 388】港交所首季少賺31% 投資轉虧1億元 日均成交大減35%【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映︰【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機