據報4歐洲天然氣公司 同意付盧布買俄氣

俄羅斯要求歐洲各國用盧布支付天然氣費用，更在周三中斷波蘭及保加利亞天然氣供應。俄羅斯政府表示，其他歐洲國家若不以盧布支付，亦會遭停止供應天然氣。有外媒報道指，4間歐洲天然氣公司已同意向俄羅斯支付盧布。另有報道引述消息指，願意以盧布支付的國家將增加購買俄羅斯天然氣，應對波蘭及保加利亞斷供問題。

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俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三（27日）表示，一旦波蘭及保加利亞同意以盧布支付費用，俄羅斯就會恢復供應天然氣。他同時警告，若其他國家拒絕以盧布支付，同樣會被中斷供應。佩斯科夫又被問及，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會否和拒絕盧布支付國家領袖聯絡，解決天然氣中斷供應問題。他回應透露指未有相關計劃。

《彭博社》周三報道，已有4間歐洲天然氣公司同意，向俄羅斯支付盧布購買天然氣。報道中未有提及4間公司所屬國家，僅指奧地利8成天然氣供應皆來自俄羅斯。俄媒Sputnik等多間媒體亦指，奧地利石油天然氣集團（OMV）已接受俄羅斯提出的支付方式。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）隨後在社交平台Twitter上否認，直指相關報道為假新聞，強調OMV將繼續以歐元支付俄羅斯天然氣購買費用。奧地利同日表示，俄羅斯天然氣交付未受限制。

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《彭博社》亦指目前已有10間歐洲天然氣公司，在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprom Bank）開設特殊賬戶，以將外幣兌換成盧布進行結算。

歐盟天然氣協調小組（Gas Coordination Group）已因應波蘭及保加利亞情況，召開緊急會議。塔斯社報道，歐盟或提出臨時解決方案，透過願意以盧布支付的國家大幅增加購買俄羅斯天然氣，令兩國能在歐洲市場上購買更多天然氣，彌補缺口。

歐洲目前4成天然氣供應依賴俄羅斯，德國央行警告，切斷俄羅斯天然氣供應將令德國經濟陷入衰退。歐洲正考慮對俄羅斯能源實施禁運，減少對俄羅斯能源進口的依賴，但《華爾街日報》報道，俄羅斯天然氣工業銀行目前已獲得制裁豁免，歐洲各國可繼續進口天然氣。

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責任編輯：李俊儀