  • 30°C
香港時間 : 2022428日 (四) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄堅持拒盧布支付即斷供應 據報4歐洲天然氣公司轉態

環球社會熱點 17:24 2022/04/28

分享：

分享：

俄羅斯要求歐洲各國用盧布支付天然氣費用，更在周三中斷波蘭及保加利亞天然氣供應。俄羅斯政府表示，其他歐洲國家若不以盧布支付，亦會遭停止供應天然氣。有外媒報道指，4間歐洲天然氣公司已同意向俄羅斯支付盧布。另有報道引述消息指，願意以盧布支付的國家將增加購買俄羅斯天然氣，應對波蘭及保加利亞斷供問題。

烏克蘭戰爭開始以來 俄化石燃料收入翻倍 【下一頁】

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三（27日）表示，一旦波蘭及保加利亞同意以盧布支付費用，俄羅斯就會恢復供應天然氣。他同時警告，若其他國家拒絕以盧布支付，同樣會被中斷供應。佩斯科夫又被問及，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會否和拒絕盧布支付國家領袖聯絡，解決天然氣中斷供應問題。他回應透露指未有相關計劃。

《彭博社》（Bloomberg）周三報道，已有4間歐洲天然氣公司同意，向俄羅斯支付盧布購買天然氣。報道中未有提及4間公司所屬國家，僅指奧地利8成天然氣供應皆來自俄羅斯。俄羅斯官媒Sputnik等多間媒體亦指，奧地利奧地利石油天然氣集團（OMV）已接受俄羅斯提出的支付方式。《德國之聲》（DW）則指，匈牙利或同意以盧布支付。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）隨後在社交平台Twitter上否認，直指相關報道為假新聞，強調OMV將繼續以歐元支付俄羅斯天然氣購買費用。奧地利同日表示，俄羅斯天然氣交付未受限制。

俄天然氣工業銀行副總裁逃離俄 加入烏軍稱為贖罪 【下一頁】

《彭博社》亦指目前已有10間歐洲天然氣公司，在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprom Bank）開設特殊賬戶，以將外幣兌換成盧布進行結算。但報道同時引述俄羅斯天然氣公司（Gazprom）消息人士指，5月下半月時或可能進一步停供。

歐盟天然氣協調小組（Gas Coordination Group）已因應波蘭及保加利亞情況，召開緊急會議。俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報稱引述消息人士報道，歐盟或提出臨時解決方案，透過願意以盧布支付的國家大幅增加購買俄羅斯天然氣，令兩國能在歐洲市場上購買更多天然氣，彌補被突然中斷造成的損失。

歐洲目前4成天然氣供應依賴俄羅斯，德國尤其嚴重。德國央行警告，切斷俄羅斯天然氣將令德國經濟陷入衰退。《德國之聲》亦指匈牙利8成天然氣及65%石油，皆從俄羅斯進口。歐洲正考慮對俄羅斯能源實施禁運，減少對俄羅斯能源進口的依賴。但《華爾街日報》報道，俄羅斯天然氣工業銀行目前已獲得制裁豁免，歐洲各國可繼續進口天然氣。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

俄天然氣工業銀行副總裁逃離俄 加入烏軍稱為贖罪
2022/04/27
俄天然氣工業銀行副總裁逃離俄 加入烏軍稱為贖罪
聯合國通過決議 安理會常任理事國行使否決權須提理據
2022/04/27
聯合國通過決議 安理會常任理事國行使否決權須提理據
【烏克蘭戰爭】俄羅斯中斷波蘭、保加利亞天然氣供應（第三版）
2022/04/27
【烏克蘭戰爭】俄羅斯中斷波蘭、保加利亞天然氣供應（第三版）
【烏克蘭戰爭】普京會晤聯合國秘書長 稱俄仍願談判
2022/04/27
【烏克蘭戰爭】普京會晤聯合國秘書長 稱俄仍願談判
【烏克蘭戰爭】美防長：要削弱俄羅斯 無法再入侵其他國家
2022/04/26
【烏克蘭戰爭】美防長：要削弱俄羅斯 無法再入侵其他國家

你可能感興趣

俄天然氣工業銀行副總裁逃離俄 加入烏軍稱為贖罪
18:00 2022/04/27
俄天然氣工業銀行副總裁逃離俄 加入烏軍稱為贖罪
聯合國通過決議 安理會常任理事國行使否決權須提理據
16:33 2022/04/27
聯合國通過決議 安理會常任理事國行使否決權須提理據
【烏克蘭戰爭】俄羅斯中斷波蘭、保加利亞天然氣供應（第三版）
19:14 2022/04/27
【烏克蘭戰爭】俄羅斯中斷波蘭、保加利亞天然氣供應（第三版）
地緣政治 能源供應 制裁 天然氣 俄羅斯 俄羅斯盧布 烏克蘭 戰爭 歐盟 匈牙利

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】古特雷斯稱戰爭不會以和談告終 普京誓阻任何外部干預（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

俄天然氣工業銀行副總裁逃離俄 加入烏軍稱為贖罪
俄天然氣工業銀行副總裁逃離俄 加入烏軍稱為贖罪
【烏克蘭戰爭】古特雷斯稱戰爭不會以和談告終 普京誓阻任何外部干預（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】古特雷斯稱戰爭不會以和談告終 普京誓阻任何外部干預（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄羅斯中斷波蘭、保加利亞天然氣供應（第三版）
【烏克蘭戰爭】俄羅斯中斷波蘭、保加利亞天然氣供應（第三版）
英國大量泳池恐關閉 不敵能源價格飆升
英國大量泳池恐關閉 不敵能源價格飆升
【英國王室】梅根父鬧哈里白癡：似裙腳仔跟住我個女
【英國王室】梅根父鬧哈里白癡：似裙腳仔跟住我個女
新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月28日 時間17:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款