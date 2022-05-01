【疫市對策】半世紀粉麵店　增零售拓客源

▲ 樂園魚蛋總經理勞家泰表示，收到不少餐廳及零售點的顧客反映，公司會否有送貨服務，因此萌生開設網店的想法。（湯致遠攝）

疫情打擊飲食業，有扎根本港50年的粉麵店，除經營食店外，3個月前更開設自家網店，售賣魚蛋、水餃等產品。此外，品牌亦在產品創新方面着手，一改年輕人對傳統粉麵店的印象。

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樂園魚蛋總經理勞家泰表示，從親戚處接手生意後，希望將產品帶到零售市場，於是在街市開設首個零售點。

他指，以往顧客要購買生料，一般要光顧粉麵餐廳，但礙於倉存及運輸問題，令產品定價十分高，例如在餐廳購買1磅墨魚丸，售賣可能超過100元；但在街市設零售點，產品倉存只供零售，定價會比餐廳低，同時可以了解顧客反應。

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餐廳收據 可享門市折扣吸客

餐廳仍是品牌的主要業務，在疫情下推出不同優惠及使用外賣平台，以維持餐廳收入。

勞家泰稱，現時外賣平台佔餐廳營業額大約2成多，而疫情爆發前，外賣平台帶來的營業額約有1成。餐廳亦會聯同零售店推出優惠活動吸引顧客，例如在餐廳消費滿指定金額，憑收據到門市購物可享折扣優惠，帶動餐廳及零售店的人流。

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記者：廖淑瑩