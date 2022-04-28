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【業績｜內險股】新華保險首季少賺78.7%　受累高基數及投資收益減少

股市 17:11 2022/04/28

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新華保險首季少賺78.7%　受累高基數及投資收益減少

新華保險 （01336） 受累高基數效應及資本市場低迷 的影響，投資收益減少，導致首季淨利潤按年跌78.7%至13.4億元（人民幣，下同）。營業收入為749.6億元，按年跌7.9%。新華保險全日升4.1%，收報19.78港元。

期內，總保費收入648.9億元，按年增加2.4% ，其中，受新冠肺炎疫情持續衝擊、營銷人力規模縮減等因素影響，長期險首年期交保費85.66億元，按年下降18.3%；續期保費423.64億元，按年增8%；短期險保費14.3億元，按年下降41.4%。

個險渠道受新冠肺炎疫情衝擊，客戶保險需求釋放不充分等因素影響，該部份首季總保費收入下降5.3%至427.93億元；銀保渠道總保費收入則增加25.7%至212.41億元。

季內，經營活動產生的現金流量淨額增加38.8%至361.5億元，主因保險業務淨現金流入增加。

截至3月底，公司投資資產為10,960.7億元，較去年底增長1.2%，年化總投資收益率為4%，按年下降3.9個百分點。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

相關文章：【盈警｜內險股】新華保險大瀉一成　預告首季純利跌至少7成至18.92億人幣、受累去年高基數及資本市場低迷

【內險股】中國人壽平開　首季純利按年少近47%、新業務價值降14%

 

新華保險（01336） 港股

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