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【本地老字號】超力靠「三隻腳」每年進帳數億元　穩住疫下生意推新產品

商業 11:00 2022/04/28

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超力擁有6,000多個餐飲客戶，疫情下整體生意維持穩定。（曾耀輝攝）

超力國際以前由米粉生產起家，50年過後，產品線已發展至米、烏冬、速食意粉及魚餅等。莫氏家族第二代莫傑琳在屢敗屢戰的經歷下，以「三隻腳」支撐整間企業。

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該企董事總經理莫傑琳透露，現時超力每年收入達數億元，有7成生意來自餐飲批發。生產的食品眾多，她分類為「三隻腳」，分別是米粉等乾貨、烏冬等急凍產品，以及米。

批發生意大跌4至5成

莫形容持續至今超過2年的疫情，卻是「從未遇過、最大的困難。」超力擁有6,000多個餐飲客戶，疫情下有些食肆休業，有些索性結業，令該企的批發生意大跌4至5成。不過，受惠於市民儲糧、更常在家煮食，零售分銷業務增長強勁，令去年整體生意持平。

急凍貨品毛利高

莫傑琳對今年前景樂觀，期望錄得2成增長。她指品牌將會繼續以「三隻腳」營運，但未來將會推出更多急凍產品、即食食品，例如薄餅、海鮮等。她解釋，這些產品除了在疫情下有商機外，亦有更大的發展空間，因為產品繁多。

超力董事總經理莫傑琳未來將會推出更多急凍產品、即食食品。（曾耀輝攝）

雖然急凍產品對冷鏈配送、倉存的要求高，為超力帶來額外成本，但莫指：「雖然成本更高，但毛利亦會比乾貨高。」而且，這些產品在批發業務上，亦可針對現有餐廳客戶推銷，成功率更高。

 

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記者：葉泳珊

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