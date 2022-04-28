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【網上醫療】宏利 x CFSC推康健服務計劃 長者可獲專人安排數碼通訊設備　接受中西醫視像診症服務

理財智慧 17:19 2022/04/28

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宏利香港與基督教家庭服務中心攜手推出康健服務計劃，以缺乏家人照顧或行動不便的獨居長者或雙老家庭為對象，提供一條龍的靈活醫療服務。宏利「耆康全守護」中西醫視像診症服務首階段，旨在為受助長者提供1,000次視像診症，以一站式支援助長者安坐家中重拾健康。計劃涵蓋中西醫網上診症以及送藥服務。

新冠疫情第五波出現，令香港長者的醫療及康復支援受到嚴重衝擊，宏利決定與基督教家庭服務中心展開合作。服務計劃由宏利慈善基金資助，在疫情期間為長者提供切合所需的醫療支援，幫助他們重建健康。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

此計劃將由今年5月至明年4月進行。基督教家庭服務中心團隊會於觀塘及黃大仙兩區，聯絡行動不便及有需要的獨居長者和雙老家庭，此兩區為本港貧窮比率及人口老化密度最高的地區。

在基督教家庭服務中心項目團隊及宏利義工的現場協助下，長者可在家中獲專人安排數碼通訊設備，接受中心網絡醫生提供的網上視像診症服務。此項服務支援中醫或西醫網上診症，並由中心項目團隊全程提供協助。診症後，中心項目團隊及宏利義工會協助把處方藥物直接送到受助人家中，提供一條龍服務，令長者更安心無憂。中心項目團隊並會跟進長者的身心狀態，如有需要會為他們轉介進一步的治療。

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宏利香港及澳門行政總裁戴明鈞表示：「我們很高興能再次與基督教家庭服務中心攜手，並善用宏利專長，推行這項富有意義的計劃，協助本地長者恢復健康、重回生活正軌。此計劃為長者提供靈活、便利及最需要的醫藥支援，而毋須擔心財政壓力。」

基督教家庭服務中心總幹事郭烈東先生JP表示：「在第五波疫情爆發之初，宏利已馬上聯絡我們，為本地面對經濟壓力的基層家庭免費提供快速抗原測試包。透過與宏利等不同機構合作，基督教家庭服務中心期望能讓社會上最有需要的群體得到幫助。」

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撰文 : 陳楚琨

慈善基金 疫情 治療 醫生 西醫 中醫 觀塘 黃大仙 義工 服務

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