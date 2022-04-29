【業績│石油股】中海油高開逾6%　派1.18元特別股息、首季多賺132%　CFO：無計劃退出特定區域、暫不收購俄油氣項目（第二版）

▲ 【業績│石油股】中海油派1.18元特別股息 受惠油氣價上升、首季多賺132%至343人幣

中海油 （00883） 首季純利增年增長131.7%至343.01億元（人民幣，下同），主要受惠於國際油價上升及銷量增加；扣除非經常性損益的淨利潤升135.1%至339.93億元。中海油同時宣布，向股東派發每股1.18港元（含稅）的特別股息。首席財務官謝尉志指，1.18港元特別股息中，包括0.5港元末期息，及0.68港元在港上市20周年的特別息，意味派息率逾79%，符合每年派息率不低於40%的指引。

中海油股價高開6.6%，開報11.56元，成交1.5億元。

內地疫情持續，謝尉志稱，目前中海油正常運營，沒有受到俄烏戰爭影響，疫情影響亦有限，中海油一直在全球部署勘探開發項目，不會只專注於單一區域部署，這樣才能持續經營，目前沒有計劃退出特定區域，公司會不斷尋找機會去調整及優化資產組合。

外電報道，蜆殼等西方油企擬退出俄羅斯油氣項目。謝尉志指，留意到蜆殼及英國石油宣稱退出俄羅斯項目，中海油亦密切關注中，但不了解那些企業以甚麼方式退出，而且退出項目按例需要資源國的批准，所以現在仍有很多不確定性，加上俄羅斯處於較複雜階段，暫時中海油在俄羅斯沒有任何收購計劃。

中海油平均實現油價升65%至每桶97.47美元，氣價升24.4%至每千立英尺8.35美元，帶動油氣銷售收入增長70.4%至823.8億元，其中石油液體收入增加73.5%至732.77億元，天然氣收入增長49.3%至91.03億元。

中海油首季實現總淨產量1.51億桶油當量，升9.6%，當中中國淨產量升15.4%至1.093億桶油當量，主要由于曹妃甸6-4、流花21-2和深海一號氣田等新項目投産帶來的産量貢獻；海外淨産量4170萬桶油當量，下降3%，主要是伊拉克米桑項目由于合同模式導致淨産量下降。

謝尉志稱，首季產量佔全年目標產量約四分一，但基於每年產量都是前低後高，所以首季產量實際是超標完成，維持每年產量複合增長率5%至6%，2025年日均量突破200萬桶的目標。

首季資本支出增加5.6%

中海油首季資本支出增加5.6%至169.31億元，當中開發資本支出最多，升8.8%至88.73億元。

早前有報道指，中海油轉售LNG，謝尉志解釋，中海油擁有一個澳洲LNG項目5.3%權益，項目每年均有一些產能以現貨方式銷售，所有項目參與者均會按權益銷售，中海油每年都分得2至3船LNG，及後便會按照國際現貨LNG招標方式尋找買家，價高者得，強調全球LNG現貨都是採用同一銷售標式，與內地疫情沒有關係。

徐可強辭任首席執行官

另外，中海油宣布董事及高管職位變動，徐可強辭任首席執行官，並由公司執行董事調任為非執行董事，周心懷獲委任為執行董事及首席執行官，閻洪濤獲委任為副總裁，所有變動於4月28日起生效。

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