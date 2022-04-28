▲ 【業績│石油股】中海油派1.18元特別股息 受惠油氣價上升、首季多賺132%至343人幣

中海油 （00883） 首季純利增年增長131.7%至343.01億元（人民幣，下同），主要受惠於國際油價上升及銷量增加；扣除非經常性損益的淨利潤升135.1%至339.93億元。中海油同時宣布，向股東派發每股1.18港元（含稅）的特別股息。

期內平均實現油價升65%至每桶97.47美元，氣價升24.4%至每千立英尺8.35美元，帶動油氣銷售收入增長70.4%至823.8億元，其中石油液體收入增加73.5%至732.77億元，天然氣收入增長49.3%至91.03億元。

中海油首季實現總淨產量1.51億桶油當量，升9.6%，當中中國淨產量升15.4%至1.093億桶油當量，主要由于曹妃甸6-4、流花21-2和深海一號氣田等新項目投産帶來的産量貢獻；海外淨産量4170萬桶油當量，下降3%，主要是伊拉克米桑項目由于合同模式導致淨産量下降。

首季資本支出增加5.6%至169.31億元，當中開發資本支出最多，升8.8%至88.73億元。

中海油首季共獲得4個新發現，並有13口評價井獲得成功。其中，中國海域渤中26-6 和渤中19-2 獲重大突破，均有望成爲大中型規模油田。海外，圭亞那Stabroek區塊獲得新發現Fangtooth和Lau Lau。

徐可強辭任首席執行官

另外，中海油宣布董事及高管職位變動，徐可強辭任首席執行官，並由公司執行董事調任為非執行董事，周心懷獲委任為執行董事及首席執行官，閻洪濤獲委任為副總裁，所有變動於4月28日起生效。

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