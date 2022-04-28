【業績｜銀行股】渣打料全年淨息差平均升至約1.4厘　預告首季強勁交易收入難重演

▲ 渣打預期全年淨息差平均升至約1.4厘，預告首季強勁交易收入難重演。

渣打 （02888） 第一季須為內房風險敞口作出1.6億元信貸減值，加上內地首季經濟活動受疫情影響，引起市場對渣打中國業務表現憂慮。財務總監賀方德（Andy Halford）指，集團在內地的業務與企業跨境活動較為相關，而內地的進出口活動仍維持高企，他認為內地清零政策與疫情較為衝擊的是集團的零售銀行業務，但無阻集團於3年內將中國業務回報倍增的決心。

渣打首季信貸減值按年勁升9倍，由去年首季的2000萬元勁升至今年首季的2億元，惟按季比較則與去年第四季相若。首季信貸減值上升，主要是受累內房問題與斯里蘭卡主權評級遭下調。賀方德解釋，集團在俄羅斯的直接風險敞口極少，故在信貸減值方面影響不大。

預期利率升幅對業績之效用將會減弱

集團非利息收入於首季增長一成，較期內淨利息收入的8％增幅高。渣打指首季金融市場表現強勁，集團期內宏觀交易收入創紀錄新高，即使當中部份收入被財富管理收入下跌等因素所抵銷。然而，賀方德透露，觀察4月初金融市場的交易數據後，認為3月份異常強勁的表現料不可能重演。

渣打首季淨息差升10點子至1.29厘，集團預期全年淨息差平均會升至約1.4厘水平。不過，渣打預期下一個100點子的利率升幅對業績之效用將會減弱，因存息未來亦會同時上升，而且本港的按揭利率將隨加息升至最優惠利率封頂水平。

另外，渣打中港市場多間分行於首季因疫情關閉，雖然現時幾乎所有本港分行都已恢復正常營業，惟集團對整體財富管理業務前景仍維持審慎。

預期MOX的盈利能力進一步上升

與此同時，渣打在港有份投資的虛擬銀行MOX，客戶數目已超過30萬人，管理層指MOX信用卡對該虛擬銀行盈利能力有重要貢獻，又預期MOX的盈利能力會進一步上升。

被問到會否加碼回購，管理層僅指會盡用機會為客戶做更多的事，倘之後仍有剩餘資本，會檢視是否在某個時間點向股東回饋更多。

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記者：余倩敏