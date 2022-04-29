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【新股IPO】滿幫集團傳暫停78億元香港上市計劃　公司回應：傳聞不實

新股IPO 12:21 2022/04/29

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【新股IPO】滿幫集團傳暫停78億港元香港上市計劃　因網信辦未完成調查、未能接受新用戶

「貨車界Uber」滿幫集團（美：YMM）早前據報因網信辦調查未完成而要暫停在港上市計劃。最新有內媒引述接近滿幫的外部消息人士指，有關傳聞不實，目前滿幫正在評估赴港IPO的可行性，並積極與相關部門溝通，目前有關計劃仍在推進中。

日前有外電指，「貨車界Uber」滿幫集團（美：YMM）原本計劃來港雙重主要上市集資10億美元（約78億港元），惟內地網信辦針對滿幫旗下兩個App 「運滿滿」與「貨車幫」的調查尚未完成，滿幫集團目前暫停其在港上市計劃。

軟銀願景基金和騰訊 （00700） 有份投資的滿幫集團去年6月在紐交所上市集資16億美元（約124.8億港元），然而去年7月網信辦針對滿幫集團旗下App展開審查，以防範國家數據安全風險和維護國家安全。

滿幫集團原預計3月底前確認處罰 惟近數周新消息有限

報道引述消息人士指，滿幫集團在網信辦完成審查之前無法接納新用戶，滿幫曾預計網信辦會今年3月底之前確認處罰，並希望在那之後繼續推進香港上市。

消息人士指，由於監管機構過去幾周只提供有限的新消息，滿幫集團不清楚當局何時才會發出調查結果或潛在處罰。報道稱，滿幫集團及網信辦未有回應事件。知情人士又稱，監管調查引起不確定性持續，滿幫集團將無法推進香港IPO。

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【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

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