【Netflix】Netflix計劃加強日本動畫市場 將與Studio Colorido展開合作 預計連推三部動畫電影

Netflix 近日宣布，將與日本動畫工作室 Studio Colorido 展開合作，並推出多部動畫電影，以推動Netflix在亞洲市場的增長。

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根據協定，Studio Colorido將與Netflix合作至少三部動畫電影，其中包括預計9月上映的《漂流家園》（Drifting Home）電影版。Netflix對於日本動畫市場的布局早有預兆，除了買下《幽遊白書》、《鋼之煉金術師》、《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》等熱門作品版權，還聯合多家公司推出《環太平洋：黑色禁區》、《空挺 Dragons》、《小太郎一個人生活》等獨家作品。

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Netflix 日本內容副總裁 Kaata Sakamoto 表示，想贏得全球市場，必須先贏得日本市場，目前日本動畫市場投資為 Netflix 帶來不少正面回應，去年 90% 日本使用者和 50% 全球用戶都看過日本動漫。據上週財報看，Netflix 在亞太地區增加近 110 萬使用者，成為第一季唯一用戶增長地區。

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記者：鄭日棱