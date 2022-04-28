【澳元定存】澳元定存息最高11厘 花旗料澳洲下周首次加息0.15厘

▲ 澳洲將於下周二議息，花旗料首次加息0.15厘。

下周5月甫開局，即進入超級央行周，首間主流央行、澳洲央行將於下周二（5月3日）議息，大行花旗料其將首次加息0.15厘。本來澳央行是全球最鴿，多次放風及至2024年才調升利率，但礙於通脹飛升，本月已急轉軚頻放鷹。

此外，港銀早已偷步猛加澳元定期存款息，招商永隆於本周二（4月26日）全面上調短中長息。另外，星展及大眾銀行今年已密集加息。業界建議對澳元有需求者，宜先開立7天期澳元定存，好處是靜待澳央行會否再放鷹，才作新布局。何況短存高息選擇多，集友、恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 、富邦及南商的7天年息齊報10厘，冠絕全城是滙豐（HSBC）的11厘。而1個月澳元定存的高息王，是花旗的2.5厘年息。

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，剛把澳洲首次加息15個基點的預測，從8 月提前至5月，之後在6月、8月和11月再各次加息25個基點， 令今年底的政策利率預測為1厘，明年更達至兩厘。

但廖嘉豪補充，如果5月澳央行選擇不加息，6月有機會加息介乎15至40點子，下半年再加息50到75點子，令年底利率升至1厘。

廖嘉豪認為，商品貨幣相對低息貨幣、如歐元及日圓表現仍會較好。當中澳洲經濟重啟，服務業出口可能加快擴張，或可抵銷基本金屬價格一旦逆轉的風險。整體來說，澳元或跑贏英鎊、紐元、加元及人民幣。料3個月內澳元見0.77、半年及1年料為0.76。

另外，談及加元，廖嘉豪預期，3個月內加元預測為1.23，半年及1年料為1.25。至於紐元，廖嘉豪說，新西蘭央行的加息或更進取，在較高息差優勢下，紐元亦相對日圓及歐元更有韌性，料3個月內紐元見0.7，半年及1年料為0.68，長期目標在0.67。

光大證券國際外滙策略師黃俊能認為，澳紐加幣中最看好澳元，料澳元兌美元今年的高低位介乎0.7至0.78，年底目標價為0.76。他剖析對澳元看高一線的3大主因，第一、西方國家對俄羅斯的制裁行動，除影響原油及天然氣外，又妨礙煤產品的出口，導致有關商品價格跟隨急升。而澳洲除鐵礦石外，亦是煤炭和液化天然氣的主要出口國，故此有關商品價格上升，亦支持澳洲貿易表現，澳元亦同時受惠。

第二、澳洲大部分產品均銷往中國，而內地早前確定今年的國內經濟增長目標為5.5%左右，高於巿場預期。雖然近期疫情回升，但將有更多財政措施支持經濟，或意味將對澳洲產品需求增加，有望帶動澳洲經濟增長。

第三、澳儲行於4月議息會議上，已露口風開始對收緊貨幣政策持開放態度，令年內加息的機會大增。料於5月21日澳洲大選後，即政治層面變得明朗化，就會正式宣布加息的路徑圖，令澳元的上升潛力或較其他商品貨幣高。

黃俊能料，紐元今年的高低區間在0.65至0.74，年底目標價0.72。加元的支持位在1.29、阻力區為1.2；年尾目標預測為1.22。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪