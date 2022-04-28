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【阿里巴巴9988】阿里巴巴放眼歐洲　旗下東南亞電商Lazada擬進軍歐洲

股市 16:43 2022/04/28

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴放眼歐洲　旗下東南亞電商Lazada擬擴進軍歐洲

阿里巴巴 （09988） 旗下東南亞電商Lazada據報考慮擴展歐洲市場，被視為阿里巴巴在本土增長減慢後，發掘海外增長機會，也是繼菜鳥近月在比利時設立樞紐後，阿里巴巴另一次爭取在歐洲擴張。阿里巴巴、Lazada暫未回應報道。

阿里巴巴目前已循全球速賣通AliExpress在歐洲發展電商，主要協助內地製造商品如手機配件、服裝銷售至歐洲消費者。

路透社引述消息人士指，Lazada歐擴計劃料主要服務歐洲供應商，與全球速賣通專注中國跨境電商有所分工，Lazada泰國行政總裁James Dong會主責歐洲發展大計，但未知Lazada最先會在哪一歐洲國家發展。

報道指，去年被調配負責阿里海外電商、前合伙人蔣凡本月訪問新加坡，討論有關發展。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

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港股 阿里巴巴－SW（09988）
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