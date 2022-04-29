【本地老字號】超力紮根半世紀　第二代掌舵人：不強求下一代接手

▲ 超力國際董事總經理莫傑琳坦言，初時有人收到她的卡片時，反問「原來超力尚未結業？」。（曾耀輝攝）

本地食品老字號超力國際，已紮根在港半個世紀，與企業一同成長的莫傑琳，現已成為該企董事總經理。她當年無可奈下繼承父業，今日她不再強求莫氏第三代接手。

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超力由莫傑琳的父親創立，一度易手予大財團。她當時於大財團帶領下的超力打工，最後再由莫氏家族買回業務。走過低潮，莫傑琳坦言初時有人收到她的卡片時，反問「原來超力尚未結業？」經歷風浪後，她現時笑言：「好彩現在未執笠。」

不勉強下一代接手

莫傑琳曾提及，最初的意願並非從商，讀工商管理、接手超力亦是由父親安排。現在她亦育有一名女兒，但她的想法則與父親不同。莫斬釘截鐵地指，不會要求女兒接手，因要顧及她的能力及興趣。傳承生意有很多方法，如勉強女兒接手，對公司營運毫無好處。

莫傑琳年輕時已背負著超力這間老字號，同時亦花時間創業，創立寢具品牌。被問到平衡家庭與工作的要訣，她指自己一直亦把工作放於更前位置；亦不希望小朋友太「飯來張口、衣來伸手」（Spoon-fed）。因此，她在日常生活中不是很「痴身」的父母，反而會在外出公幹時，也帶同家人，當作一起旅行。而且每日早早起床，送女兒上學，把握微小的時間。

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記者：葉泳珊