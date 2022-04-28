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【母親節】東薈城名店倉舉行「狂歡購物祭」 部分產品更低至1折 八達通消費獎賞額外賺350元

理財智慧 19:04 2022/04/28

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母親節將至，東薈城名店倉舉行年度感謝慶典「狂歡購物祭」，由即日起至5月15日期間，5,000元的預算即可輕鬆入手多件折扣名店商品，與此同時，配合消費券使用還可賺盡350元商戶現金券回贈。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

東薈城名店倉「狂歡購物祭」的皇牌項目「激賞折上折」，場內逾400個精選優惠。首先Outlet 折上折優惠，例如美國品牌Club Monaco Studio 牛仔中長褸1折價349元。其次買一送一大激賞， 當中包括日本高級女裝品牌KINJI指定圍巾半價後港幣940元再買一送一、意大利運動品牌FILA指定鞋款買一送一等。再者推出超值優惠套裝，法國品牌Le Creuset 琺瑯鑄鐵深炒鍋及橢圓型陶瓷碗套裝，原價3,744元，現售1,288元。

與此同時，東薈城名店倉亦為一眾CLUB CG會員提供更優厚的消費獎賞。「狂賞購物禮遇」高達7.5%消費回贈，CLUB CG會員即日以電子消費滿4,000元，可即時獲得300元指定商戶現金券。除此之外，適逢電子消費券發放，活動期間以八達通消費再送你港幣50元指定商戶現金券，指定商戶現金券回贈高達港幣350元，無任何門檻可當作現金使用。

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責任編輯：羅浩濂

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