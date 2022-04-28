  • 30°C
香港時間 : 2022428日 (四) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

三月對外商品貿易統計　出口及進口貨錄得按年下跌8.9%和6.0%

商業 16:39 2022/04/28

分享：

分享：

政府統計處公布3月份對外商品貿易統計，整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅。(資料圖片)

政府統計處公布3月份對外商品貿易統計，本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌8.9%和6.0%。

料物流延誤至第四季　物流商會冀強化港珠澳大橋功能

繼2月份錄得0.9%的按年升幅後，3月份商品整體出口貨值為3,728億元，較21年同月下跌8.9%。同時，繼2月份錄得6.2%的按年升幅後，3月份商品進口貨值為4,100億元，較21年同月下跌6.0%。3月份錄得有形貿易逆差373億元，相等於商品進口貨值的9.1%。

3月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌8.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是中國內地（內地）（跌12.8%）、日本（跌6.8%）、泰國（跌2.6%）和韓國（跌1.1%）。另一方面，輸往新加坡（升24.8%）和台灣（升20.8%）的整體出口貨值則錄得升幅。
 
除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌39.8%）。然而，輸往美國的整體出口貨值則上升7.0%。
 
同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是內地（跌19.9%）、日本（跌7.4%）、泰國（跌5.4%）和越南（跌3.3%）。同時，來自台灣（升34.1%）和美國（升17.7%）的進口貨值則錄得升幅。

政府發言人表示，隨着外部需求放緩和內地與香港的跨境貨流在疫情下受到干擾令該月商品出口貨值轉為按年下跌。比較基數高也是相關因素。輸往內地和歐盟的出口下跌，輸往美國的出口增長放緩，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。

【供應鏈】上海封城延誤美碼頭工潮　料7月再挫美供應鏈

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【通脹壓力】朝日啤酒10月加價　成本受壓逾平均加一成
2022/04/26
【通脹壓力】朝日啤酒10月加價　成本受壓逾平均加一成
【供應鏈】上海封城延誤美碼頭工潮　料7月再挫美供應鏈
2022/04/27
【供應鏈】上海封城延誤美碼頭工潮　料7月再挫美供應鏈
達美提升空服登機時段薪酬　配合改善起飛效率
今日
達美提升空服登機時段薪酬　配合改善起飛效率
【航空業】全日空控股改善2年赤字　料明年回復盈余
今日
【航空業】全日空控股改善2年赤字　料明年回復盈余

你可能感興趣

【通脹壓力】朝日啤酒10月加價　成本受壓逾平均加一成
19:40 2022/04/26
【通脹壓力】朝日啤酒10月加價　成本受壓逾平均加一成
【供應鏈】上海封城延誤美碼頭工潮　料7月再挫美供應鏈
11:00 2022/04/27
【供應鏈】上海封城延誤美碼頭工潮　料7月再挫美供應鏈
達美提升空服登機時段薪酬　配合改善起飛效率
今日 11:30
達美提升空服登機時段薪酬　配合改善起飛效率
經濟 出口貨值 香港

上一篇文章

【航空業】全日空控股改善2年赤字　料明年回復盈余

下一篇文章

【消費優惠】裕民坊慶祝開業一週年　一連5星期推1元大激賞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大灣區】香港出口商會推大灣區商務平台　助香港設計品牌進軍內地
【大灣區】香港出口商會推大灣區商務平台　助香港設計品牌進軍內地
【供應鏈】上海封城延誤美碼頭工潮　料7月再挫美供應鏈
【供應鏈】上海封城延誤美碼頭工潮　料7月再挫美供應鏈
【電訊盈科】MakerVille新方向　拓展香港以外市場
【電訊盈科】MakerVille新方向　拓展香港以外市場
【Elon Musk】Elon Musk又有新計劃　欲收購Coca-Cola帶回可卡因配方？
【Elon Musk】Elon Musk又有新計劃　欲收購Coca-Cola帶回可卡因配方？
【疫市營商】香港女性創業家指數亞太區排名升至第4位　得分62.7與去年相同
【疫市營商】香港女性創業家指數亞太區排名升至第4位　得分62.7與去年相同
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款