三月對外商品貿易統計　出口及進口貨錄得按年下跌8.9%和6.0%

▲ 政府統計處公布3月份對外商品貿易統計，整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅。(資料圖片)

政府統計處公布3月份對外商品貿易統計，本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌8.9%和6.0%。

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繼2月份錄得0.9%的按年升幅後，3月份商品整體出口貨值為3,728億元，較21年同月下跌8.9%。同時，繼2月份錄得6.2%的按年升幅後，3月份商品進口貨值為4,100億元，較21年同月下跌6.0%。3月份錄得有形貿易逆差373億元，相等於商品進口貨值的9.1%。

3月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌8.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是中國內地（內地）（跌12.8%）、日本（跌6.8%）、泰國（跌2.6%）和韓國（跌1.1%）。另一方面，輸往新加坡（升24.8%）和台灣（升20.8%）的整體出口貨值則錄得升幅。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國（跌39.8%）。然而，輸往美國的整體出口貨值則上升7.0%。



同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是內地（跌19.9%）、日本（跌7.4%）、泰國（跌5.4%）和越南（跌3.3%）。同時，來自台灣（升34.1%）和美國（升17.7%）的進口貨值則錄得升幅。

政府發言人表示，隨着外部需求放緩和內地與香港的跨境貨流在疫情下受到干擾令該月商品出口貨值轉為按年下跌。比較基數高也是相關因素。輸往內地和歐盟的出口下跌，輸往美國的出口增長放緩，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。

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責任編輯:王浩賢